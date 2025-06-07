Kamu işçilerine toplu sözleşme zammında son durum 2025: Kamu işçilerine zam ne kadar olacak, işçi tarafına teklif sunuldu mu?
2025 yılı için kamu işçilerine yapılacak toplu sözleşme zammı gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca kamu işçisinin merakla beklediği zam oranları ve müzakere süreciyle ilgili önemli açıklamalar geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında son durumu paylaştı. Peki, Kamu işçilerine zam ne kadar olacak, teklif sunuldu mu?
Kamu işçilerini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri, genellikle yüz binlerce çalışanı etkileyen kritik bir süreci temsil ediyor. Bu yılki zam oranının, yalnızca maaşları değil; sosyal haklar, ikramiyeler ve diğer özlük haklarını da kapsaması bekleniyor. Peki, Kamu işçilerine zam ne kadar olacak, teklif sunuldu mu?