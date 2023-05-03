Kamu işçilerine zam ne zaman yapılacak, taban maaşlar ne kadar olacak? (2023 kamuda 700 bin işçiye zam teklifi)

HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFİ NE?

Hükümetin kamu işçisi için son teklifi 12 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam olmuştu.



Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin teklifi için "Önemli bir gelişme, küçümsenmeyecek bir gelişme. Kamu koordinasyon kuruluna danışacağız. Taban ücretin 11 bin 500 liradan 12 bin liraya yükseltilmesi iyi ama bunun daha yukarıya çekilmesi lazım. Yüzdelik artışın 30'dan 40'a çıkarılması güzel ama bizim için yeterli değil." açıklaması yapmıştı.



Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu. İşçi tarafı hükümetin teklifin kabul edilemez bulmuştu.