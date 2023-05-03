Kamu işçilerine zam ne zaman yapılacak, taban maaşlar ne kadar olacak? (2023 kamuda 700 bin işçiye zam teklifi)

Kamu işçilerine ne zaman zam yapılacağı ve taban maaşların ne kadar olacağı sorgulanmaya devam ediyor. Kamuda çalışan 700 bin işçiye zam teklifiyle ilgili toplantılar sürmeye devam ederken, toplu sözleşmelerin yapılacağı tarihle ilgili Hak-İş tarafından açıklama yapıldı. Peki, kamu işçilerine zam ne zaman yapılacak, taban maaşlar ne kadar olacak? İşte kamuda 700 bin işçiye zam teklifinde son durum.
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.
Zam pazarlığına ilişkin son açıklama Hak-İş'ten geldi. Yozgat'ta konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşmeye ilişkin "Sayın Bakan ile görüştüm, bu hafta içerisinde, olmazsa seçim öncesinde mutlaka 700 bin kamu işçisinin toplu sözleşmesini de imzalayacağız." dedi.
Kamuda çalışan 700 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme için ikinci görüşmeler sürerken, TÜRK-İŞ Başkanı Atalay bir açıklama yaptı.
2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında hükümet son olarak teklifini 12 bin lira olarak sunmuştu. Taleplerinin 15 bin lira olduğunu yineleyen Atalay, bu işin seçimden önce, işçi tarafının istediği şekilde çözülmesini istediklerini açıkladı.
Atalay, talep ettikleri tutarın altında bir rakam önerilirse kabul etmeyeceklerini de söyledi.
Hükümetin kamu işçisi için son teklifi 12 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam olmuştu.
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin teklifi için "Önemli bir gelişme, küçümsenmeyecek bir gelişme. Kamu koordinasyon kuruluna danışacağız. Taban ücretin 11 bin 500 liradan 12 bin liraya yükseltilmesi iyi ama bunun daha yukarıya çekilmesi lazım. Yüzdelik artışın 30'dan 40'a çıkarılması güzel ama bizim için yeterli değil." açıklaması yapmıştı.
Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu. İşçi tarafı hükümetin teklifin kabul edilemez bulmuştu.
İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret.