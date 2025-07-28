Kamu işçisi maaş zammı 2025 ne kadar olacak? Kamu işçisi toplu sözleşme zammı için gözler Kabine Toplantısı’nda…
Kamu işçisi toplu sözleşme zam görüşmelerinde işçi tarafını Türk-İş ve Hak-İş temsil ediyor. Şubat ayından devam eden görüşmelerde geçtiğimiz hafta yoğun bir gündem yaşandı. İşçi tarafı bin 800 lira taban ücret beklentisiyle görüşmelere katılırken son teklifte 2025 yılının ilk 6 ayı için teklif yüzde 17’den 24’e yükseltilmişti. Diğer dönemler için enflasyon oranında zam teklifi gelirken işçi tarafı değerlendirmeleri sürdürdü. Hak -İş Başkanı Mahmut Arslan geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşürken gözler bugün yapılan Kabine Toplantısı’na çevrildi. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar olacak? İşte, Kamu işçisi toplu sözleşme zammı son dakika gelişemelri…
Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından gözler toplu sözleşme zammı görüşmelerinde son duruma çevrildi. Hak-İş’ten yapılan açıklamada işçi tarafı taleplerini iletti ve protokolde gelinen son süreç aktarıldı. Kamu işçisi toplu sözleşme zammıyla birlikte hastaneler, bakanlıklar, demir yolları, karayolları ve diğer birçok kurumda işçi olarak çalışan yaklaşık 600 bin kişinin zam oranı belli olacak. Özellikle memur ve emekli zammının belli olmasıyla kamu işçisi toplu sözleşme zammında beklentiler arttı. Bazı sendikalar, toplu sözleşme görüşmelerinin sonuç vermemesi üzerine grev kararı almıştı. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? İşte, Kamu işçisi toplu sözleşme zammıyla ilgili son durum…