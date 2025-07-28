Kamu işçisi maaş zammı 2025 ne kadar olacak? Kamu işçisi toplu sözleşme zammı için gözler Kabine Toplantısı’nda…

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından gözler toplu sözleşme zammı görüşmelerinde son duruma çevrildi. Hak-İş’ten yapılan açıklamada işçi tarafı taleplerini iletti ve protokolde gelinen son süreç aktarıldı. Kamu işçisi toplu sözleşme zammıyla birlikte hastaneler, bakanlıklar, demir yolları, karayolları ve diğer birçok kurumda işçi olarak çalışan yaklaşık 600 bin kişinin zam oranı belli olacak. Özellikle memur ve emekli zammının belli olmasıyla kamu işçisi toplu sözleşme zammında beklentiler arttı. Bazı sendikalar, toplu sözleşme görüşmelerinin sonuç vermemesi üzerine grev kararı almıştı. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? İşte, Kamu işçisi toplu sözleşme zammıyla ilgili son durum…