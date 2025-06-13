Kamu işçisi toplu iş sözleşmesi son dakika 2025: Kamu işçisi toplu sözleşme zam teklifi ne kadar, açıklandı mı?
Kamu işçisi toplu sözleşme zammı için gözler bugün yapılacak açıklamaya çevrildi. Görüşmeler Şubat ayından itibaren devam ederken 4’ncü toplantıdan da rakam çıkmamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı sonrasında teklifin netlik kazanacağını açıklamıştı. İşçi sendikaları, ilk 6 ay için en düşük günlük ücretin bin 800 liraya çıkarılması ve yüzde 50 oranında zam yapılmasını talep etti. Hastaneler, bakanlık, üretim santralleri, demir yolları, kara yolları ve diğer birçok kamu kurumunda çalışan yaklaşık 600 bin işçi ise sözleşme zammına odaklandı. Bugün hükümet zam teklifini masaya getiriyor. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 belli oldu mu, ne kadar? İşte, son dakika gelişmeleri…
Kamu işçisi toplu sözleşme zam pazarlığında sona yaklaşıldı. Dördüncü toplantı Mayıs ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilirken rakam netlik kazanmamıştı. İşveren ve işçi sendikalarıyla birlikte hükümet yetkilileri bir araya gelirken Türk-İş ve Halk-İş gibi sendikaların hazırladığı taslak çalışmada günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi talep edilmişti. Maaşta yaşanılacak artışın yanı sıra kıdem zammı ve refah payı da işçi kısmının talepleri arasındaydı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada bayram sonrası teklif yapılacağını aktarırken tarih açıklandı. Peki Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde son durum ne? İşte, 600 bin işçiyi yakından ilgilendiren konuyla ilgili detaylar…