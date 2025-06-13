Kamu işçisi toplu iş sözleşmesi son dakika 2025: Kamu işçisi toplu sözleşme zam teklifi ne kadar, açıklandı mı?

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı için gözler bugün yapılacak açıklamaya çevrildi. Görüşmeler Şubat ayından itibaren devam ederken 4’ncü toplantıdan da rakam çıkmamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı sonrasında teklifin netlik kazanacağını açıklamıştı. İşçi sendikaları, ilk 6 ay için en düşük günlük ücretin bin 800 liraya çıkarılması ve yüzde 50 oranında zam yapılmasını talep etti. Hastaneler, bakanlık, üretim santralleri, demir yolları, kara yolları ve diğer birçok kamu kurumunda çalışan yaklaşık 600 bin işçi ise sözleşme zammına odaklandı. Bugün hükümet zam teklifini masaya getiriyor. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 belli oldu mu, ne kadar? İşte, son dakika gelişmeleri…

Kamu işçisi toplu iş sözleşmesi son dakika 2025: Kamu işçisi toplu sözleşme zam teklifi ne kadar, açıklandı mı? - 1

Kamu işçisi toplu sözleşme zam pazarlığında sona yaklaşıldı. Dördüncü toplantı Mayıs ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilirken rakam netlik kazanmamıştı. İşveren ve işçi sendikalarıyla birlikte hükümet yetkilileri bir araya gelirken Türk-İş ve Halk-İş gibi sendikaların hazırladığı taslak çalışmada günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi talep edilmişti. Maaşta yaşanılacak artışın yanı sıra kıdem zammı ve refah payı da işçi kısmının talepleri arasındaydı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada bayram sonrası teklif yapılacağını aktarırken tarih açıklandı.  Peki Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde son durum ne? İşte, 600 bin işçiyi yakından ilgilendiren konuyla ilgili detaylar…

EKONOMİ HABERLERİ

Kamu işçisi toplu iş sözleşmesi son dakika 2025: Kamu işçisi toplu sözleşme zam teklifi ne kadar, açıklandı mı? - 2

KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2025 NE KADAR OLACAK?

Kamu kurumlarında çeşitli birimlerde işçi olarak çalışan binlerce kişi kamu işçisi toplu sözleşme zammına odaklandı.

Bakan Işıkhan son yaptığı açıklamada zam teklifinin bayram sonrası sunulacağını ifade etmişti. Kurban Bayramı 10 Haziran’da sona ererken teklif için tarih belli oldu.

2025-2026 dönemi toplu iş sözleşmesi için hükümet zam teklifini bugün13 Haziran) açıklayacak.

Kamu işçisi toplu iş sözleşmesi son dakika 2025: Kamu işçisi toplu sözleşme zam teklifi ne kadar, açıklandı mı? - 3

Henüz masaya rakam gelmezken Türk-İş ve Hak-İş sendikaları 2025 yılının ilk 6 ayı için en düşük günlük ücretin bin 800 liraya çıkarılması ve yüzde 50 oranında zam yapılmasını talep etmişti. Takip edilen dönemde ise her 6 ay için yüzde 25 zam ve enflasyon farkı istendi.

Kamu işçisi toplu sözleşme zammında hükümetin ilk teklifi bugün yapılacak ve işçi tarafı teklifi değerlendirecek.

Kamu işçisi toplu iş sözleşmesi son dakika 2025: Kamu işçisi toplu sözleşme zam teklifi ne kadar, açıklandı mı? - 4

TEKLİFİN ARDINDAN MÜZAKERE SÜRECİ BAŞLAYACAK

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklaşa çalışmalar yürütüyor.

Bakan Işıkhan konuyla ilgili yaptığı son değerlendirmede “ TÜHİS teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacak. İşçi sendikalarımızla bir araya geldiğimiz o masada uzlaşıyla bu süreci tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kamu işçisi toplu iş sözleşmesi son dakika 2025: Kamu işçisi toplu sözleşme zam teklifi ne kadar, açıklandı mı? - 5

DÖRT TOPLANTI GERİDE KALDI 

Toplu İş Sözleşmelerinde üç toplantı geride kalırken masaya teklif gelmemişti. İşçi tarafı Şubat ayında başlayan görüşmelerde beklentisini aktarmıştı.

İlk toplantı 27 Şubat tarihinde yapılırken ikinci toplantı taraflar 16 Nisan, 24 Nisan ve 16 Mayıs tarihlerinde bir araya geldi.

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