Kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde son durum 2025: 4-D Kamu işçisi zammı % kaç olacak, yeni teklif belli oldu mu?

Kamu işçileri toplu sözleşme zammında üçüncü teklif beklenmeye başlandı. Şubat ayından itibaren devam eden görüşmelerde sona yaklaşıldı. TÜHİS tarafından yapılan ilk iki teklifte uzlaşma çıkmazken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan görüşmelerde son durumu aktardı. İlk iki teklifi yeterli bulmayan işçiler eylemlerine devam ediyor. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan yaptığı açıklamada 600 bin kamu çalışanının 300 binden fazlasının sendika üyesi olduğunu aktarırken kamu çerçeve protokolünden beklentilerinin yüksek olduğunu vurguladı. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar olacak? İşte, görüşmelerle ilgili yapılan son açıklamalar…

Kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde son durum 2025: 4-D Kamu işçisi zammı % kaç olacak, yeni teklif belli oldu mu? - 1

Kamuda hastane, üniversite, bakanlık, demiryolları, karayolları, üretim santralleri ve hastanelerle birlikte birçok kurumda işçi statüsünde yer alanlar toplu sözleşme zammını bekliyor. Hükümet ilk teklifte 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 zam teklifi yapmıştı. Bu teklifin ardından uzlaşı çıkmazken ikinci teklif ise bu yılın  ilk 6 ayı için yüzde 17 ikinci 6 ay yüzde 10 olarak duyuruldu. Bu teklifin ardından Hak-İş ve Türk-İş’ten açıklamalar peş peşe gelirken taleplerin karşılanmadığı ifade edildi. Bakan Işıkhan ise üçüncü teklifin yapılacağını ifade etmişti. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı yeni teklif açıklandı mı? İşte, görüşmelerde son durum…

EKONOMİ HABERLERİ

Kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde son durum 2025: 4-D Kamu işçisi zammı % kaç olacak, yeni teklif belli oldu mu? - 2

KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DURUM

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı yaklaşık 600 bin işçiyi yakından ilgilendiriyor. İlk iki teklif geride kalırken işçi tarafı üçüncü teklifi beklemeye başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada “ Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında, TÜHİS aracılığı ile sendikalarımıza son teklifimizi bu hafta sunacağız, İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde son durum 2025: 4-D Kamu işçisi zammı % kaç olacak, yeni teklif belli oldu mu? - 3

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan yaptığı açıklamada çalışanların taleplerinin dikkate alınması gerektiğini vurgularken görüşmelerin şimdiye kadar arzu ettikleri gibi gitmediğini aktardı.

Arslan açıklamasında 6 aylık enflasyon verisine dikkat çekerken “ Geçtiğimiz cuma günü bir teklif bekliyorduk ancak bu teklif gelmedi. Önümüzdeki hafta içi yeni bir teklif geleceği söyleniyor ama bu tekliflerle bizim taleplerimiz arasında büyük uçurum var. “ ifadelerini kullandı.

Kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde son durum 2025: 4-D Kamu işçisi zammı % kaç olacak, yeni teklif belli oldu mu? - 4

İŞÇİ TARAFI BEKLENTİSİNİ AÇIKLAMIŞTI

Şubat ayında işçi sendikaları tarafından yayımlanan ortak talepte günlük en düşük ücretin 1800 lira olması, ücretlere ise 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 50, ikinci altı aylık dönemi için ise yüzde 25 zam yapılması istenmişti. Ayrıca işçi sendikaları yüzde 10 refah payını da gündeme getirdi.

Kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde son durum 2025: 4-D Kamu işçisi zammı % kaç olacak, yeni teklif belli oldu mu? - 5

“HÜKÜMETİMİZDEN ANLAYIŞ BEKLİYORUZ”

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan açıklamasında "Zorluklar olduğunu biliyoruz ama bu zorluklar bizim taleplerimizi karşılayabilecek zorluklar, karşılamasını engelleyen zorluklar değil. Kaynak var. Lütfen bizim taleplerimizi çok yüksek talepler görmeyin. Bu şartlarda bu sözleşmenin imzalanmasını istenmesi haksızlıktır. Hükümetimize çağrı yapalım. Kamu çalışanlarımızın taleplerini lütfen dikkate alın. Biz hükümetimizden anlayış bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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