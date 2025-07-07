Kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde son durum 2025: 4-D Kamu işçisi zammı % kaç olacak, yeni teklif belli oldu mu?
Kamu işçileri toplu sözleşme zammında üçüncü teklif beklenmeye başlandı. Şubat ayından itibaren devam eden görüşmelerde sona yaklaşıldı. TÜHİS tarafından yapılan ilk iki teklifte uzlaşma çıkmazken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan görüşmelerde son durumu aktardı. İlk iki teklifi yeterli bulmayan işçiler eylemlerine devam ediyor. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan yaptığı açıklamada 600 bin kamu çalışanının 300 binden fazlasının sendika üyesi olduğunu aktarırken kamu çerçeve protokolünden beklentilerinin yüksek olduğunu vurguladı. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar olacak? İşte, görüşmelerle ilgili yapılan son açıklamalar…
Kamuda hastane, üniversite, bakanlık, demiryolları, karayolları, üretim santralleri ve hastanelerle birlikte birçok kurumda işçi statüsünde yer alanlar toplu sözleşme zammını bekliyor. Hükümet ilk teklifte 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 zam teklifi yapmıştı. Bu teklifin ardından uzlaşı çıkmazken ikinci teklif ise bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 17 ikinci 6 ay yüzde 10 olarak duyuruldu. Bu teklifin ardından Hak-İş ve Türk-İş’ten açıklamalar peş peşe gelirken taleplerin karşılanmadığı ifade edildi. Bakan Işıkhan ise üçüncü teklifin yapılacağını ifade etmişti. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı yeni teklif açıklandı mı? İşte, görüşmelerde son durum…