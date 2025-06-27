Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025: Kamu işçilerine 2. zam teklifi ne kadar, yüzde kaç olacak?

2025 yılında kamu işçilerine toplu sözleşme zammında son durum, kamuda çalışan binlerce işçinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Hükümetin ilk zam teklifini kabul etmeyen işçi tarafı, 2. zam teklifi için yapılacak görüşmeyi bekliyor. Özellikle taban ücret konusuna ilk teklif metninde yer verilmemesi, işçi kesiminde tepkilere neden olmuştu. İşçiler, hem enflasyon karşısında alım güçlerini koruyacak bir oran hem de refah payı talep ediyor. Peki, Kamu işçilerine 2. zam teklifi ne kadar, yüzde kaç olacak?