Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025: Kamu işçilerine 2. zam teklifi ne kadar, yüzde kaç olacak?

Kamuda görev yapan yüz binlerce işçinin gözü kulağı, 2025 yılı için yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerine çevrilmiş durumda. Şubat ayından bu yana devam eden pazarlıklarda, hükümetin ilk zam teklifi beklentileri karşılamamıştı. İlk teklif kapsamında, kamu işçileri için ilk 6 ay yüzde 16, ikinci 6 ay için ise yüzde 8 oranında zam önerilmişti. Ancak Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bu rakamların yetersiz olduğunu vurgulayarak yeni bir teklif beklediklerini açıklamıştı. Gözler şimdi hükümetin 2. zam teklifine çevrildi. Peki, 2025 kamu işçilerine 2. zam teklifi ne kadar, yüzde kaç olacak?

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025: Kamu işçilerine 2. zam teklifi ne kadar, yüzde kaç olacak? - 1

2025 yılında kamu işçilerine toplu sözleşme zammında son durum, kamuda çalışan binlerce işçinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Hükümetin ilk zam teklifini kabul etmeyen işçi tarafı, 2. zam teklifi için yapılacak görüşmeyi bekliyor. Özellikle taban ücret konusuna ilk teklif metninde yer verilmemesi, işçi kesiminde tepkilere neden olmuştu. İşçiler, hem enflasyon karşısında alım güçlerini koruyacak bir oran hem de refah payı talep ediyor. Peki, Kamu işçilerine 2. zam teklifi ne kadar, yüzde kaç olacak?

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Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025: Kamu işçilerine 2. zam teklifi ne kadar, yüzde kaç olacak? - 2

KAMU İŞÇİSİNE 2. ZAM TEKLİFİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında işçi kesimine ikinci tekliflerini bu hafta vereceklerini bildirmişti.

Kamu işçilerine 2. zam teklifi bugün açıklanacak. Açıklamanın saat 14.00 itibarıyla yapılması bekleniyor.

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025: Kamu işçilerine 2. zam teklifi ne kadar, yüzde kaç olacak? - 3

İLK ZAM TEKLİFİ REDDEDİLDİ

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, hükümetin, kamu işçilerinin ücretlerine birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 zam teklifi yaptığını, ancak bunu kabul etmeyeceklerini belirtmişti.

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025: Kamu işçilerine 2. zam teklifi ne kadar, yüzde kaç olacak? - 4

KAMU İŞÇİSİNE 2. ZAM TEKLİFİ NE KADAR OLACAK?

Henüz ikinci teklif açıklanmadı. Hükümetin yeni teklifinde zam oranlarının bir miktar artırılması ve taban ücret düzenlemesine yer verilmesi bekleniyor. Türk-İş'in talebi ise kamu işçisine ilk 6 ay için yüzde 30'a yakın bir zam ve asgari taban ücretin net olarak belirlenmesi yönünde.

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