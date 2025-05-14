Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar olacak? Bakan Vedat Işıkhan’dan kritik açıklama

Kamu işçileri toplu sözleşme zammına yönelik çalışmalar devam ediyor. 600 bin işçiyi yakından ilgilendiren yeni düzenleme kapsamında Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri yapılıyor. Kamu işverenini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise kamu işçisi toplu sözleşme çalışmalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammında son durum ne? İşte, yapılan açıklamanın detayları…

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar olacak? Bakan Vedat Işıkhan’dan kritik açıklama - 1

600 bin kamu işçisinin merakla beklediği toplu sözleşme zammına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önemli değerlendirmelerde bulundu. Yavaş yavaş sürecin sonuna gelindiğini vurgulayan Işıkhan, önce işveren kesiminin teklifini yapacağını hatırlatırken işçi kesimi ise teklif üzerinde müzakerelerde bulunacağını aktardı. Geçtiğimiz günlerde toplu sözleşme çalışmalarına ilişkin açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ücret artışının yanı sıra çalışma koşulları ve sosyal haklar gibi diğer konularında gündeme geldiğini vurgulamıştı. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar olacak? İşte,kamu işçisi toplu sözleşme zammıyla ilgili son gelişmeler…

EKONOMİ HABERLERİ

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar olacak? Bakan Vedat Işıkhan’dan kritik açıklama - 2

KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2025 GELİŞMESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Genel Kurul’u öncesinde gazetecilerin sorularına cevap verdi.

Işıkhan yavaş yavaş sürecin sonuna geldiğini vurgulayarak işveren kesiminin yapacağı teklife dikkat çekti. Bakan açıklamasında “Çok uzun bir zaman almayacak, işveren kesimi teklifini yapacak. İşçi kesimi bunun üzerine müzakerelerde bulunacak. Kısa sürede inşallah bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz. ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinatör konumunda olduğunun altını çizen ışıkhan “ Birlikte çalışarak, uzlaşarak masadan kalkmayı düşünüyoruz, oraya doğru da gidiyoruz. “ dedi.

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar olacak? Bakan Vedat Işıkhan’dan kritik açıklama - 3

“ÜCRET NOKTASINA HENÜZ GELİNMEDİ”

Müzakereler devam ettiği için ücret noktasına daha gelinmediğini belirten Bakan Işıkhan “ O aşamaya gelindiği zaman teklifler yapılacak, ondan sonra da uzlaşmayla başarıyla, kamu dengesini gözeterek, kamu ve bütçe disiplininden sapmayarak hem de kamu işçilerimize gerekli desteği vererek bu süreci tamamlayacağımıza önceki yıllarda olduğu gibi inanıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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