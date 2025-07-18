Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar oldu? Kamu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 3. teklif bekleniyor

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı için üçüncü teklif belli oldu. İşçi tarafına üçüncü teklif yapılırken gözler yanıta çevrildi. 600 bin kamu işçisi zammı için Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen üçlü toplantıdan sonuç çıkmamıştı. Üçüncü toplantı bugün gerçekleştirilirken ilk 6 ay için %24 zam teklifi yapıldı. Türk-İş ve Hak-İş gibi işçi sendikalarından ilk açıklamalar gelmeye başladı. İşçiler ise zam teklifinin kabul edillip edilmediğini merak ediyor. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar oldu? Kamu işçisi üçüncü zam teklifi ne? İşte, Kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde son durum...

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar oldu? Kamu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 3. teklif bekleniyor - 1

Türk-İş ve Hak-İş tarafından ortak hazırlanan taslakta kamu işçilerinin günlük en düşük ücretinin bin 800 lira yükseltilmesi talep edilmişti. İşçi tarafı 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 50, ikinci dönem için ise yüzde 25’er zam yapılmasını talep ediyor. Şubat ayından itibaren devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde gözler üçüncü teklife çevrildi. Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası’nın  (TÜHİS) yaptığı ilk iki tekliften uzlaşı çıkmadı.Türk-İş sosyal medya hesabından komisyonla yapılan görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulundu.İşçi tarafı toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmamasının ardından eylem kararı almıştı. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? İşte, Türk-İş’ten yapılan yeni açıklamanın detayları…

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Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar oldu? Kamu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 3. teklif bekleniyor - 2

KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2025 NE KADAR OLACAK?

Kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde üçüncü toplantı bugün gerçekleştirildi.

Yapılan toplantının ardından zam teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17'den 24'e yükseltildi.

Diğer dönemler için ise gerçekleşen enflasyon teklif edildi. Hükümet tarafından yapılan teklifte taban ücrete ilişkin bir değerlendirme yapılmadı.

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar oldu? Kamu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 3. teklif bekleniyor - 3

İŞÇİ TARAFININ BEKLENTİSİ NE?

Şubat ayından itibaren devam eden görüşmelerde işçi tarafı birinci altı ay için yüzde 50 artışın yanında günlük en düşük ücretin bin 800 lira olmasını ve altı aylık dilimlerde refah payı beklentisi olduğunu aktardı.

Hükümet tarafı ise günlük ücrete ilişkin bir teklif yapmazken ikinci teklifte zam oranının ilk 6 ay için yüzde 17’Ye ikinci 6 ay için ise yüzde 10’na yükseltmişti.

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar oldu? Kamu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 3. teklif bekleniyor - 4

“ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı son açıklamada "Başkanımızın taleplerini inşallah önümüzdeki süreçte Ağustos ayında zaten biliyorsunuz Toplu Sözleşme sürecini memurlarımızla, kamu personellerimizle yapacağız. Orada da talepleri masaya yatıracağız. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın her zaman bize ifade ettiği gibi hiçbir zaman ne işçimizi, ne memurumuzu, kamu görevlimizi, enflasyona ezdirmeyeceğiz. İnşallah bu yönde de önce kamu işçilerimizle mutabakatı sağladıktan sonra da inşallah Ağustos ayında da kamu görevlerimizle ilgili olarak gerekli süreci başlatıp yine masada sonlandıracağımızı ben arzu etmekteyim" ifadelerine yer verdi.

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