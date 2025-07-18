Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar oldu? Kamu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 3. teklif bekleniyor
Kamu işçisi toplu sözleşme zammı için üçüncü teklif belli oldu. İşçi tarafına üçüncü teklif yapılırken gözler yanıta çevrildi. 600 bin kamu işçisi zammı için Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen üçlü toplantıdan sonuç çıkmamıştı. Üçüncü toplantı bugün gerçekleştirilirken ilk 6 ay için %24 zam teklifi yapıldı. Türk-İş ve Hak-İş gibi işçi sendikalarından ilk açıklamalar gelmeye başladı. İşçiler ise zam teklifinin kabul edillip edilmediğini merak ediyor. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar oldu? Kamu işçisi üçüncü zam teklifi ne? İşte, Kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde son durum...
Türk-İş ve Hak-İş tarafından ortak hazırlanan taslakta kamu işçilerinin günlük en düşük ücretinin bin 800 lira yükseltilmesi talep edilmişti. İşçi tarafı 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 50, ikinci dönem için ise yüzde 25’er zam yapılmasını talep ediyor. Şubat ayından itibaren devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde gözler üçüncü teklife çevrildi. Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası’nın (TÜHİS) yaptığı ilk iki tekliften uzlaşı çıkmadı.Türk-İş sosyal medya hesabından komisyonla yapılan görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulundu.İşçi tarafı toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmamasının ardından eylem kararı almıştı. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? İşte, Türk-İş’ten yapılan yeni açıklamanın detayları…