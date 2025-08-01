Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 son dakika: Kamu işçisi taban ücret ne kadar oldu, seyyanen zam mı yapıldı?

YENİ TEKLİFİN DETAYLARI BELLİ OLDU

1. TABAN ÜCRET VE SEYYANEN ZAM



a) Taban Ücret: Günlük Brüt Çıplak Ücreti bin 400 TL / günün altında olanların ücreti bin 400 TL / güne çekilecek.



b) Seyyanen Zam: Günlük Çıplak Brüt Ücreti 1400 TL/günün üzerinde olanlara 40 TL/ gün seyyanen zam yapılacak.



2. ÜCRET ZAMLARI



a) Birinci yıl birinci altı ay zammı:



İşçilerin ücretleri 1. Maddedeki taban ücrete çekildikten ve taban ücret dışında kalan ücretlere seyyanen zam eklendikten sonra brüt çıplak ücretlerine yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl birinci altı ay için yüzde 24 oranında zam yapılacaktır.



b) Birinci yıl ikinci altı ay zammı:



İşçilerin birinci yıl ikinci altı ayının ilk günündeki brüt çıplak ücretlerine 50 TL / gün seyyanen zam yapılacak.



İşçilerin seyyanen zam yapılmış ücretlerine birinci yıl ikinci altı ayın ilk gününden geçerli olmak üzere yüzde11 oranında zam yapılacak.



C) İkinci yıl birinci altı ay zammı:



İşçilerin ikinci yıl birinci altı ayının ilk günündeki brüt çıplak ücretlerine yüzde 10 oranında zam yapılacak.





D) İkinci yıl ikinci altı ay zammı:



İşçilerin ikinci yıl ikinci altı ayının ilk günündeki brüt çıplak ücretlerine ikinci yıl ikinci altı ayın birinci gününden geçerli olmak üzere yüzde 6 oranında zam yapılacak.



3. Önceki dönem enflasyon farkından kaynaklı yüzde 3.68 oranında zam yapılacak.