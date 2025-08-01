Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 son dakika: Kamu işçisi taban ücret ne kadar oldu, seyyanen zam mı yapıldı?

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı için Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz görüşme gerçekleşti. Hükümet tarafından kamu işçisi zammı için beşinci teklif yapıldı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay yapılan teklif sonrası değerlendirmelerde bulundu. Teklife göre günlük brüt çıplak ücretin bin 400 TL’nin altında olanları ücreti bin 400 TL’ye çekilecek. 1.400 liranın üzerinde olanlara ise 40 TL/gün seyyanen artış yapılacak. Türk-İş Başkanı yapılan yeni teklifin yüzde yüz olumlu olmadığını ifade ederken olumluya yakın bir teklif olduğunun altını çizdi. Kamu kurumlarında hastanelerde, karayollarında, bakanlıklarda işçi olarak çalışanlar ise zam teklifine odaklandı. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar oldu, seyyanen zam mı yapıldı? İşte, 600 bin kamu işçisi için toplu sözleşme zammı teklifinin detayları…

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 son dakika: Kamu işçisi taban ücret ne kadar oldu, seyyanen zam mı yapıldı? - 1

Hastane, karayolları, bakanlıklar, üniversiteler ve çeşitli kamu kurumlarında işçi statüsünde çalışan binlerce kişi görüşmeleri yakından takip ediyor. Kamu işçisi toplu sözleşme zammında beşinci teklif geride kaldı.  Türk-İş ve Hak-İş’in cevabı bekleniyor. TÜHİS’in Salı günü yaptığı teklif öncesindeki toplantıya Türk-İş heyeti katılmazken rakamlar Hak-İş heyetine bildirilmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay yeni bir görüşme gerçekleştirdi. Şubat ayından itibaren devam eden görüşmelerde işçi tarafı son teklifi değerlendiriyor. Yeni teklifte taban ücret ve seyyanen artışta yer aldı. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme taban ücreti 2025 ne kadar olacak? Kamu işçisi toplu sözleşme zammında son durum ne? İşte, kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde yeni gelişmeler...

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Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 son dakika: Kamu işçisi taban ücret ne kadar oldu, seyyanen zam mı yapıldı? - 2

KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2025 NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Külliye'de 4 saat süren zirvenin ardından Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TES-İŞ Sendikası binasınına girişinde açıklama yaptı.

Hükümetin kendilerine yeni bir teklif sunduğunu belirten ve bunu "Yüzde yüz olumlu bir yanıt değil ama olumluya yakın bir teklif görünüyor." şeklide yorumlayan Atalay "Bizim talebimiz ikinci 6 ay için 16.57'ydi. Yani gerçekleşen enflasyon.

4 saatlik görüşmede bize bir teklif sundular.

11'i aştık ama 16.50'yi bulmadık." dedi.

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 son dakika: Kamu işçisi taban ücret ne kadar oldu, seyyanen zam mı yapıldı? - 3

YENİ TEKLİFİN DETAYLARI BELLİ OLDU

1. TABAN ÜCRET VE SEYYANEN ZAM

a) Taban Ücret: Günlük Brüt Çıplak Ücreti bin 400 TL / günün altında olanların ücreti bin 400 TL / güne çekilecek.

b) Seyyanen Zam: Günlük Çıplak Brüt Ücreti 1400 TL/günün üzerinde olanlara 40 TL/ gün seyyanen zam yapılacak.

2. ÜCRET ZAMLARI

a) Birinci yıl birinci altı ay zammı:

İşçilerin ücretleri 1. Maddedeki taban ücrete çekildikten ve taban ücret dışında kalan ücretlere seyyanen zam eklendikten sonra brüt çıplak ücretlerine yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl birinci altı ay için yüzde 24 oranında zam yapılacaktır.

b) Birinci yıl ikinci altı ay zammı:

İşçilerin birinci yıl ikinci altı ayının ilk günündeki brüt çıplak ücretlerine 50 TL / gün seyyanen zam yapılacak.

İşçilerin seyyanen zam yapılmış ücretlerine birinci yıl ikinci altı ayın ilk gününden geçerli olmak üzere yüzde11 oranında zam yapılacak.

C) İkinci yıl birinci altı ay zammı:

İşçilerin ikinci yıl birinci altı ayının ilk günündeki brüt çıplak ücretlerine yüzde 10 oranında zam yapılacak.


D) İkinci yıl ikinci altı ay zammı:

İşçilerin ikinci yıl ikinci altı ayının ilk günündeki brüt çıplak ücretlerine ikinci yıl ikinci altı ayın birinci gününden geçerli olmak üzere yüzde 6 oranında zam yapılacak.

3. Önceki dönem enflasyon farkından kaynaklı yüzde 3.68 oranında zam yapılacak.

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 son dakika: Kamu işçisi taban ücret ne kadar oldu, seyyanen zam mı yapıldı? - 4

CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR KARAR VERİLECEK  

Cumartesi gününe kadar kararın verileceğini belirten TÜRK-İŞ Başkanı Atalay yeni teklifi sendika başkanlarına ileteceklerini ve onların da üyelerine soracağını ifade etti.

Atalay "Verilen teklifi arkadaşlarımız bekliyor. Arkadaşlarım gidip sendikalarına, işçilerine sunacak bu teklifi.

Arkadaşlarımız razıyla, memnunsa bu tekliften sorun yok. Kararı işçiler verecek. İşçi razıysa problem yok." ifadelerini kullandı.

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