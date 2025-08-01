Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 son dakika: Kamu işçisi taban ücret ne kadar oldu, seyyanen zam mı yapıldı?
Kamu işçisi toplu sözleşme zammı için Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz görüşme gerçekleşti. Hükümet tarafından kamu işçisi zammı için beşinci teklif yapıldı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay yapılan teklif sonrası değerlendirmelerde bulundu. Teklife göre günlük brüt çıplak ücretin bin 400 TL’nin altında olanları ücreti bin 400 TL’ye çekilecek. 1.400 liranın üzerinde olanlara ise 40 TL/gün seyyanen artış yapılacak. Türk-İş Başkanı yapılan yeni teklifin yüzde yüz olumlu olmadığını ifade ederken olumluya yakın bir teklif olduğunun altını çizdi. Kamu kurumlarında hastanelerde, karayollarında, bakanlıklarda işçi olarak çalışanlar ise zam teklifine odaklandı. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar oldu, seyyanen zam mı yapıldı? İşte, 600 bin kamu işçisi için toplu sözleşme zammı teklifinin detayları…
Hastane, karayolları, bakanlıklar, üniversiteler ve çeşitli kamu kurumlarında işçi statüsünde çalışan binlerce kişi görüşmeleri yakından takip ediyor. Kamu işçisi toplu sözleşme zammında beşinci teklif geride kaldı. Türk-İş ve Hak-İş’in cevabı bekleniyor. TÜHİS’in Salı günü yaptığı teklif öncesindeki toplantıya Türk-İş heyeti katılmazken rakamlar Hak-İş heyetine bildirilmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay yeni bir görüşme gerçekleştirdi. Şubat ayından itibaren devam eden görüşmelerde işçi tarafı son teklifi değerlendiriyor. Yeni teklifte taban ücret ve seyyanen artışta yer aldı. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme taban ücreti 2025 ne kadar olacak? Kamu işçisi toplu sözleşme zammında son durum ne? İşte, kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde yeni gelişmeler...