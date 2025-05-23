Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 son durum: Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı yüzde kaç, ne kadar olacak?

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı için işçi ve işveren taraflarının görüşmeleri devam ediyor. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ücret artışının yanı sıra çalışma koşulları ve sosyal haklarında yapılan görüşmelerde ele alındığını duyurdu. Mayıs ayı gelmeden teklif sunulması gerektiğini aktaran Ağar, beklentileri karşılayacak bir teklif olması gerektiğini ifade etti. Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak çalışanlar ise toplu sözleşme zammına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. İşçi tarafından beklenti belli olurken gözler Mayıs ayı sonu beklenmeye başlandı. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı ne kadar olacak? İşte, yapılan son açıklamalar…