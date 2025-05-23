Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 son durum: Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı yüzde kaç, ne kadar olacak?

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ederken gözler yapılacak zam oranına çevrildi. Karayolları, demiryolları, bakanlıklar, üniversiteler, elektrik üretim santralı ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurumlarında çalışan 600 bin işçinin alacağı zam oranı için temaslar sürüyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ortak zam taleplerini geçtiğimiz Şubat ayında Bakanlığa sunmuştu. Mayıs ayında da görüşmeler TÜHİS’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan görüşmelerde sona gelindiğini aktarmıştı. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? İşte, kamu işçisi toplu sözleşme zammıyla ilgili son gelişmeler…

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 son durum: Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı yüzde kaç, ne kadar olacak? - 1

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı için işçi ve işveren taraflarının görüşmeleri devam ediyor. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ücret artışının yanı sıra çalışma koşulları ve sosyal haklarında yapılan görüşmelerde ele alındığını duyurdu. Mayıs ayı gelmeden teklif sunulması gerektiğini aktaran Ağar, beklentileri karşılayacak bir teklif olması gerektiğini ifade etti.  Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak çalışanlar ise toplu sözleşme zammına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. İşçi tarafından beklenti belli olurken gözler Mayıs ayı sonu beklenmeye başlandı. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı ne kadar olacak? İşte, yapılan son açıklamalar…

EKONOMİ HABERLERİ

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 son durum: Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı yüzde kaç, ne kadar olacak? - 2

KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2025  NE KADAR OLACAK?

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, taleplerin yer aldığı taslağı 27 Şubat’ta hükümete sunduklarını vurgularken aradan geçen zamanda zam teklifi gelmediğini vurguladı.

Ağar, Mayıs ayı sonuna vurgu yaparken “ Birçok iş yerinde grev sürecine yaklaşıyoruz, mayıs ayı bitmeden ilk teklif kesinlikle masaya gelmeli. Teklifin gelmesi pazarlık sürecinin başlaması için gerekli. 600 bin işçi, aileleriyle birlikte 2-3 milyon insan gelecek teklife odaklandı. Hükümetten beklentileri karşılayacak bir teklif sunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 son durum: Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı yüzde kaç, ne kadar olacak? - 3

BEKLENTİ YÜZDE 50 ZAM

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak hazırladıkları taslakta, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve bunun üzerine yüzde 10 refah payı verilmesi talep edilmişti.

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 son durum: Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı yüzde kaç, ne kadar olacak? - 4

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, diğer tüm sözleşmeleri de yakından ilgilendirmesi bakımında önem taşıyor.

Bu sözleşmelerin başında ise yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri geliyor.

Söz konusu Protokol, memurların toplu sözleşmesi gibi 160 binden fazla işçiyi kapsayan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerini de ilgilendiriyor.

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