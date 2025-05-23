Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 son durum: Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı yüzde kaç, ne kadar olacak?
Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ederken gözler yapılacak zam oranına çevrildi. Karayolları, demiryolları, bakanlıklar, üniversiteler, elektrik üretim santralı ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurumlarında çalışan 600 bin işçinin alacağı zam oranı için temaslar sürüyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ortak zam taleplerini geçtiğimiz Şubat ayında Bakanlığa sunmuştu. Mayıs ayında da görüşmeler TÜHİS’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan görüşmelerde sona gelindiğini aktarmıştı. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? İşte, kamu işçisi toplu sözleşme zammıyla ilgili son gelişmeler…
Kamu işçisi toplu sözleşme zammı için işçi ve işveren taraflarının görüşmeleri devam ediyor. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ücret artışının yanı sıra çalışma koşulları ve sosyal haklarında yapılan görüşmelerde ele alındığını duyurdu. Mayıs ayı gelmeden teklif sunulması gerektiğini aktaran Ağar, beklentileri karşılayacak bir teklif olması gerektiğini ifade etti. Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak çalışanlar ise toplu sözleşme zammına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. İşçi tarafından beklenti belli olurken gözler Mayıs ayı sonu beklenmeye başlandı. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı ne kadar olacak? İşte, yapılan son açıklamalar…