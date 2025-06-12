Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 son durum: Kamu işçisi toplu sözleşme zammı ne kadar olacak, yüzde kaç teklif edilecek?
4-D Kamu işçisi toplu sözleşme zammı için beklenen tarih belli oldu. 600 binden kamu işçisini yakından ilgilendiren düzenlemede sona yaklaşıldı. Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler ve diğer kamu kurumlarında çalışan binlerce işçi 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine kilitlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son yaptığı açıklamada zam teklifi için bayram sonrasını işaret etmişti. Hükümet, 600 bin işçiyi yakından ilgilendiren zam teklifini açıklayacak. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar oldu, yüzde kaç zamlanacak? İşte, 4-D Kamu işçisi toplu sözleşme zammında son gelişmeler…
Kamu işçisi toplu sözleşme zam pazarlığında sona yaklaşıldı. Dördüncü toplantı Mayıs ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilirken rakam netlik kazanmamıştı. İşveren ve işçi sendikalarıyla birlikte hükümet yetkilileri bir araya gelirken Türk-İş ve Halk-İş gibi sendikaların hazırladığı taslak çalışmada günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi talep edilmişti. Maaşta yaşanılacak artışın yanı sıra kıdem zammı ve refah payı da işçi kısmının talepleri arasındaydı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada bayram sonrası teklif yapılacağını aktarırken tarih açıklandı. Peki Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde son durum ne? İşte, 600 bin işçiyi yakından ilgilendiren konuyla ilgili detaylar…