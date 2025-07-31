Kamu işçisi toplu sözleşme zammı % kaç olacak? Kamu işçisi toplu sözleşme zammıyla ilgili kritik açıklama
Kamu işçisi toplu sözleşme zammında dördüncü teklif belli oldu. Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10 ve dördüncü altı ay için yüzde 6 zam teklifi yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Şubat ayından itibaren görüşmelerin devam ettiğini aktaran Bakan Işıkhan, çalışanların kalıcı olarak refahını artırmak istediklerini ifade etti. 600 bin kamu işçisi ise toplu sözleşme zammında yeni teklif olup olmayacağını araştırıyor. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar olacak? İşte, Bakan Işıkhan’ın yaptığı yeni açıklamanın detayları…
Hastane, karayolları, bakanlıklar, üniversiteler ve çeşitli kamu kurumlarında işçi statüsünde çalışan binlerce kişi görüşmeleri yakından takip ediyor. Kamu işçisi toplu sözleşme zammında dördüncü teklif geride kalırken Türk-İş ve Hak-İş’in cevabı bekleniyor. TÜHİS’in Salı günü yaptığı teklif öncesindeki toplantıya Türk-İş heyeti katılmazken rakamlar Hak-İş heyetine bildirildi. TÜHİS’in son yaptığı açıklamanın ardından Türk-İş Genel Başkanı Atalay önemli değerlendirmelerde bulundu. Ergün Atalay açıklamasında bugüne kadar sözleşme konusunda bir anlaşma sağlanamadığını aktarırken sözleşmeyle ilgili taleplerin karşılanması için ülke genelinde eylemler yaptıklarını hatırlattı. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar olacak? İşte, toplu sözleşme görüşmelerinde son durum…