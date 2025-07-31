Kamu işçisi toplu sözleşme zammı % kaç olacak? Kamu işçisi toplu sözleşme zammıyla ilgili kritik açıklama

“ÇOK ÜZERİNDE BİR TEKLİFE ULAŞMIŞ DURUMDAYIZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı son açıklamada Şubat ayından itibaren görüşmelerin devam ettiğini hatırlatırken görüşmelerde sosyal diyaloğu güçlü tutma gayretinde olduklarını vurguladı.



Bakan Işıkhan açıklamalarında “ 18 Temmuz’da verilen ilk 6 ay için yüzde 24 ve ikinci 6 ay için gerçekleşen enflasyon oranındaki teklif maalesef farklı noktalara çekildi. İlk 6 ay için verilen yüzde 24’lük teklif enflasyonun üzerinde bir artışa karşılık geliyor.”



Gerçekleşen enflasyon maddelerimiz, çalışanlarımızın genelini enflasyona ezdirmeme politikamızın bir gereği olarak teklifte yer aldı. İkinci 6 ay için temmuz-aralık aylarındaki enflasyon teklif edildi.



Dün; farklı algıların önüne geçmek için net rakamlarla son teklifimizi yaptık. Dün teklif vermek üzere yaptığımız davete maalesef TÜRK-İŞ tarafı katılmadı, HAK-İŞ tarafı katıldı ve teklifimizi verdik. Teklifimizi, farklı yorumlara sebebiyet vermeyecek şekilde net oranlarla verdik.



Buna göre ilk 6 ay için yüzde 24 ve ikinci 6 ay için yüzde 11; ki bu oran Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşmesi öngörülen enflasyon düzeyi dikkate alınarak belirlenmiş ve teklif edilmiş bir rakamdır. Nihayetinde ilk yapılan teklifin çok üzerinde bir teklife ulaşmış durumdayız.”dedi.



Bakan Işıkhan, toplu iş sözleşmesini bir an önce tamamlayarak kamu işçilerinin hak ettikleri artışları ve kazanımları almalarını sağlamak istediklerinin altını çizerek sözlerini noktaladı.