Kamu işçisi toplu sözleşme zammı % kaç olacak? Kamu işçisi toplu sözleşme zammıyla ilgili kritik açıklama

Kamu işçisi toplu sözleşme zammında dördüncü teklif belli oldu. Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10 ve dördüncü altı ay için yüzde 6 zam teklifi yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Şubat ayından itibaren görüşmelerin devam ettiğini aktaran Bakan Işıkhan, çalışanların kalıcı olarak refahını artırmak istediklerini ifade etti. 600 bin kamu işçisi ise toplu sözleşme zammında yeni teklif olup olmayacağını araştırıyor. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar olacak? İşte, Bakan Işıkhan’ın yaptığı yeni açıklamanın detayları…

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı % kaç olacak? Kamu işçisi toplu sözleşme zammıyla ilgili kritik açıklama - 1

Hastane, karayolları, bakanlıklar, üniversiteler ve çeşitli kamu kurumlarında işçi statüsünde çalışan binlerce kişi görüşmeleri yakından takip ediyor. Kamu işçisi toplu sözleşme zammında dördüncü teklif geride kalırken Türk-İş ve Hak-İş’in cevabı bekleniyor. TÜHİS’in Salı günü yaptığı teklif öncesindeki toplantıya Türk-İş heyeti katılmazken rakamlar Hak-İş heyetine bildirildi. TÜHİS’in son yaptığı açıklamanın ardından Türk-İş Genel Başkanı Atalay önemli değerlendirmelerde bulundu. Ergün Atalay açıklamasında bugüne kadar sözleşme konusunda bir anlaşma sağlanamadığını aktarırken sözleşmeyle ilgili taleplerin karşılanması için ülke genelinde eylemler yaptıklarını hatırlattı. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar olacak? İşte, toplu sözleşme görüşmelerinde son durum…

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Kamu işçisi toplu sözleşme zammı % kaç olacak? Kamu işçisi toplu sözleşme zammıyla ilgili kritik açıklama - 2

KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2025 NE KADAR OLACAK?

600 bin kamu işçisinin merakla beklediği dördüncü teklif Salı günü işçi tarafına sunuldu. Kamu işverenleri sendikası ilk altı ay için teklifini yüzde 24’e sabit tutarken ikinci altı ay %11, üçüncü altı ay %10 ve dördüncü altı ay için yüzde % 6 zam teklifi yapıldı.

TÜHİS teklifi açıklarken Hak-İş ve Türk-İş sendikalarını davet ederken toplantıya Türk-İş heyeti katılmadı. Rakamlar Hak-İş heyetine bildirildi.

Dördüncü teklifin ardından Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önemli açıklamalarda bulundu. Henüz kamu işçisi toplu sözleşme zam oranı kesinlik kazanmadı. Görüşmelerin bu hafta içerisinde tamamlanarak kesin zam oranlarında uzlaşılması bekleniyor.

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı % kaç olacak? Kamu işçisi toplu sözleşme zammıyla ilgili kritik açıklama - 3

“ÇOK ÜZERİNDE BİR TEKLİFE ULAŞMIŞ DURUMDAYIZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı son açıklamada Şubat ayından itibaren görüşmelerin devam ettiğini hatırlatırken görüşmelerde sosyal diyaloğu güçlü tutma gayretinde olduklarını vurguladı.

Bakan Işıkhan açıklamalarında “ 18 Temmuz’da verilen ilk 6 ay için yüzde 24 ve ikinci 6 ay için gerçekleşen enflasyon oranındaki teklif maalesef farklı noktalara çekildi. İlk 6 ay için verilen yüzde 24’lük teklif enflasyonun üzerinde bir artışa karşılık geliyor.”

Gerçekleşen enflasyon maddelerimiz, çalışanlarımızın genelini enflasyona ezdirmeme politikamızın bir gereği olarak teklifte yer aldı. İkinci 6 ay için temmuz-aralık aylarındaki enflasyon teklif edildi.

Dün; farklı algıların önüne geçmek için net rakamlarla son teklifimizi yaptık. Dün teklif vermek üzere yaptığımız davete maalesef TÜRK-İŞ tarafı katılmadı, HAK-İŞ tarafı katıldı ve teklifimizi verdik. Teklifimizi, farklı yorumlara sebebiyet vermeyecek şekilde net oranlarla verdik.

Buna göre ilk 6 ay için yüzde 24 ve ikinci 6 ay için yüzde 11; ki bu oran Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşmesi öngörülen enflasyon düzeyi dikkate alınarak belirlenmiş ve teklif edilmiş bir rakamdır. Nihayetinde ilk yapılan teklifin çok üzerinde bir teklife ulaşmış durumdayız.”dedi.

Bakan Işıkhan, toplu iş sözleşmesini bir an önce tamamlayarak kamu işçilerinin hak ettikleri artışları ve kazanımları almalarını sağlamak istediklerinin altını çizerek sözlerini noktaladı.

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı % kaç olacak? Kamu işçisi toplu sözleşme zammıyla ilgili kritik açıklama - 4

ATALAY BAKAN IŞIKHAN’A ÇAĞRI YAPTI

TÜHİS’in yaptığı toplantıya katılmayan Türk-İş heyetinin Genel Başkanı Ergün Atalay teklife ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sözleşmeyle ilgili taleplerinin karşılanması için ülke genelinde eylemler düzenlediklerini anımsatan Atalay, "'Zordayız, ekonomik yönden geçinemiyoruz, vergiyle ilgili sıkıntımız var, ücretle ilgili sıkıntımız var' dedik. Türkiye'nin her bölgesinde ne gerekiyorsa (eylemler) noksansız bugüne kadar yaptık. Şu saate kadar sesimizi duymadılar." dedi.

"Grevin zamanı belli, günü belli, saati belli. Uygulama günü geldiği zaman uyguluyoruz." diyen Atalay, TÜRK-İŞ yönetimi olarak yetkili sendikaların alacağı kararlara uyacaklarını vurguladı.

Devletin verdiği sözden caydım deme şansının olmadığını, verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini dile getiren Atalay, "Sayın Cumhurbaşkanım, Çalışma Bakanına, 'o dediklerini yerine getir' diye talimat verin. Huzursuzluk iş yerinde varsa evimizde de olur, evde işyerimizde huzur yoksa bizden randıman alamazsınız." ifadelerini kullandı.

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