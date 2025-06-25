Kamu işçisi toplu sözleşme zammı yeni gelişme | Kamu işçisi maaşları 2025 ne kadar olacak, yüzce kaç zamlanacak?

TABAN ÜCRET VURGUSU

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli ilk teklifin ardından yaptığı değerlendirmede taban ücretin gündeme gelmediğini vurgularken kendileri için en önemli hususun taban ücret olduğunu ifade etmişti.



Çukutli açıklamasında” Biz orada bin 800 lira bir taban ücret istemiştik. Ancak onun ilgili herhangi bir teklifte bulunmadılar ki bizim için bu kırmızı çizgidir” ifadelerini kullandı.



