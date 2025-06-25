Kamu işçisi toplu sözleşme zammı yeni gelişme | Kamu işçisi maaşları 2025 ne kadar olacak, yüzce kaç zamlanacak?
Kamu işçisi toplu sözleşme zammıyla ilgili yeni açıklama geldi. İşveren ve işçi sendikaları Şubat ayından itibaren zam görüşmelerini sürdürürken hükümet ilk teklifin yapmıştı. 600 bin kamu işçisini yakından ilgilendiren zamda ikinci teklif bekleniyor. Hükümet ilk teklifinde ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 teklif yaptı. Türk-İş Genel Başkanı Ağar, teklifin hayal kırıklığı yaşattığını aktarırken Hak-İş Başkan Yardımcısı ise taban ücrete vurgu yapmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise ikinci teklif için tarih verdi. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar olacak? İşte, kamu işçisi toplu sözleşme zammında son durum…
Hastane, bakanlık, üretim santralleri, demiryolları, karayolları ve diğer kamu kurumlarında çalışan binlerce kamu işçisi zam teklifine odaklandı. İşçi tarafı günlük olarak en düşük ücretin bin 800 lira olmasını beklerken masada alternatif olarak kıdem zammı ve refah payı da talep etmişti. Hükümet tarafından gelen ilk teklifi değerlendiren Türk-İş, taleplerinin altını çizerek ikinci bir teklif beklediklerini aktarmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ikinci teklife vurgu yaparken tarihi açıkladı. Kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde beşinci toplantı geride kaldı. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı teklifi belli oldu mu, ne kadar olacak?