Kamu işçisi toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? 2025 Kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde son durum

Kamu kurumlarında işçi olarak çalışan binlerce kişi toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak sonuca odaklandı. Türk-İş ve Hak-İş gibi işçi sendikaları, beklentilerini aktarırken hükümetin yaptığı ikinci zam teklifinden de sonuç çıkmadı. Özellikle günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükselmesi konusunda beklenti artarken gözler üçüncü teklife çevrildi. 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri Şubat ayından itibaren devam ediyor. Özellikle memur maaş zammıyla birlikte kamu işçisi toplu sözleşme zam oranı yakından takip ediliyor. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammında son durum ne? İşte, görüşmelere ilişkin detaylar…

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? 2025 Kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde son durum - 1

Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS) tarafından yapılan ilk iki teklife, işçi sendikaları tatmin edici bulmadı. Türk-İş ve Hak-İş ortak taleplerini Şubat ayının sonunda açıklarken ilk altı ay için yüzde 50 zam yapılmasını talep etmişti. 600 bin kamu işçisinin merakla beklediği toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci zam teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17 olurken ikinci 6 ayı için yüzde 10’da kaldı. Türk-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar, teklif sonrasında önemli değerlendirmelerde bulunurken sonuç çıkmadığı durumda grev yapacaklarını ifade etti. Peki Kamu işçileri toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? İşte, masada görüşülen rakamlar ve son gelişmeler…

EKONOMİ HABERLERİ

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? 2025 Kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde son durum - 2

KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2025 NE KADAR OLACAK?

TÜHİS tarafından yapılan geçtiğimiz haftalarda yapılan ilk teklifte 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 olmuştu.

Geçtiğimiz hafta yapılan ikinci teklifte ise 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17’ye yükselirken ikinci 6 ayı için ise yüzde 10 oldu.

İşçi sendikaları yapılan ikinci zam teklifini yetersiz buldu. Kısa süre içerisinde üçüncü bir teklifin masaya gelmesi bekleniyor.

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? 2025 Kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde son durum - 3

GÖZLER TEMMUZ AYINDA

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ikinci teklifin ardından yaptığı değerlendirmelerde verilen teklifin bir anlamı olmadığını vurgulayarak ilk tekliflerinde de hayal kırıklığına uğradıklarının altını çizdi.

Zaten ikinci teklifin de ne olacağını biliyorduk" ifadelerini kullanan Ağar, Temmuz ayının başlarında bir teklif daha beklediklerini ifade etti.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, görüşmelerden sonuç çıkmazsa greve başlayacaklarını söylemişti.

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? 2025 Kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde son durum - 4

İŞÇİ TARAFININ BEKLENTİSİ NE? 

Şubat ayında işçi sendikaları tarafından yayımlanan ortak talepte günlük en düşük ücretin 1800 lira olması, ücretlere ise 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 50, ikinci altı aylık dönemi için ise yüzde 25 zam yapılması istenmişti. Ayrıca işçi sendikaları yüzde 10 refah payını da gündeme getirdi.

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