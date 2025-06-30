Kamu işçisi toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? 2025 Kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde son durum
Kamu kurumlarında işçi olarak çalışan binlerce kişi toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak sonuca odaklandı. Türk-İş ve Hak-İş gibi işçi sendikaları, beklentilerini aktarırken hükümetin yaptığı ikinci zam teklifinden de sonuç çıkmadı. Özellikle günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükselmesi konusunda beklenti artarken gözler üçüncü teklife çevrildi. 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri Şubat ayından itibaren devam ediyor. Özellikle memur maaş zammıyla birlikte kamu işçisi toplu sözleşme zam oranı yakından takip ediliyor. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammında son durum ne? İşte, görüşmelere ilişkin detaylar…
Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS) tarafından yapılan ilk iki teklife, işçi sendikaları tatmin edici bulmadı. Türk-İş ve Hak-İş ortak taleplerini Şubat ayının sonunda açıklarken ilk altı ay için yüzde 50 zam yapılmasını talep etmişti. 600 bin kamu işçisinin merakla beklediği toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci zam teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17 olurken ikinci 6 ayı için yüzde 10’da kaldı. Türk-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar, teklif sonrasında önemli değerlendirmelerde bulunurken sonuç çıkmadığı durumda grev yapacaklarını ifade etti. Peki Kamu işçileri toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? İşte, masada görüşülen rakamlar ve son gelişmeler…