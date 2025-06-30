Kamu işçisi toplu sözleşme zammı yüzde kaç olacak? 2025 Kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde son durum

KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2025 NE KADAR OLACAK?

TÜHİS tarafından yapılan geçtiğimiz haftalarda yapılan ilk teklifte 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 olmuştu.



Geçtiğimiz hafta yapılan ikinci teklifte ise 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17’ye yükselirken ikinci 6 ayı için ise yüzde 10 oldu.



İşçi sendikaları yapılan ikinci zam teklifini yetersiz buldu. Kısa süre içerisinde üçüncü bir teklifin masaya gelmesi bekleniyor.