Kamu işçisi zammı taban ücret ne kadar olacak? Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 son durum ne?

Hükümetin üçüncü zam teklifinin ardından Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptığı açıklamada müzakerelerde ilerleme olduğuna vurgu yaparken Pazartesi yeniden görüşüleceğini ifade etmişti. Görüşmeler öncesinde Türk-İş ve Hak-İş tarafından ortak hazırlanan taslakta çalışmada günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi ve 2025 yılının ilk altı ayı için yüzde 50, ikinci dönem ise yüzde 25’er zam yapılması talep edilmişti. Kamu işçisi toplu sözleşme zammında dördüncü görüşme ve teklif bekleniyor. Hastane, bakanlıklar, karayolları ve diğer birçok kamu kurumunda işçi konumunda bulunanlar ise zam oranına odaklandı. Peki Kamu işçisi zammı taban ücret ne kadar olacak? İşte, kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde son durum…