Kamu işçisi zammı taban ücret ne kadar olacak? Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 son durum ne?

Kamu işçisi toplu sözleşme zammında üçüncü teklif yapıldı. 2025 yılının ilk altı ayı için yüzde 24 zam teklif edilirken diğer dönemler için gerçekleşen enflasyon teklif edildi. Şubat ayından itibaren devam eden görüşmelerde gözler Kamu Koordinasyon Kurulu toplantısından çıkacak karara çevrildi. Türk-İş’ten yapılan açıklamada kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolü görüşmelerinin kamu işçilerinin ücret, sosyal haklar ve çalışma koşullarını kapsayan konularda yürütülmeye devam edildiği aktarıldı. 600 binden fazla işçi ise alınacak kararı bekliyor. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, kamu işçisi zammında son dakika gelişmeleri…

Kamu işçisi zammı taban ücret ne kadar olacak? Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 son durum ne? - 1

Hükümetin üçüncü zam teklifinin ardından Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptığı açıklamada müzakerelerde ilerleme olduğuna vurgu yaparken Pazartesi yeniden görüşüleceğini ifade etmişti. Görüşmeler öncesinde Türk-İş ve Hak-İş tarafından ortak hazırlanan taslakta çalışmada günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi ve 2025 yılının ilk altı ayı için yüzde 50, ikinci dönem ise yüzde 25’er zam yapılması talep edilmişti. Kamu işçisi toplu sözleşme zammında dördüncü görüşme ve teklif bekleniyor. Hastane, bakanlıklar, karayolları ve diğer birçok kamu kurumunda işçi konumunda bulunanlar ise zam oranına odaklandı. Peki Kamu işçisi zammı taban ücret ne kadar olacak? İşte, kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde son durum…

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Kamu işçisi zammı taban ücret ne kadar olacak? Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 son durum ne? - 2

KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2025 NE KADAR OLACAK?

2025 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü görüşmeleri kapsamında üçüncü toplantı 18 Temmuz’da gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda üçüncü teklif işçi tarafını sunuldu.

Kamu işçisi zammı taban ücret ne kadar olacak? Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 son durum ne? - 3

Toplantıda ilk altı ay için %24, ikinci altı ay için gerçekleşen enflasyon, üçüncü altı ay için gerçekleşen enflasyon ve dördüncü altı ay için gerçekleşen enflasyon olarak sunuldu.

Bu teklifin ardından açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve Pazartesi günü yeniden görüşüleceğini ifade etti. Kamu işçisi zam oranı henüz belli olmadı.

Kamu işçisi zammı taban ücret ne kadar olacak? Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 son durum ne? - 4

Edinilen son bilgilere göre kamu işçileri için bin 400 liranın altında olanların ücretlerinin bin 400 liraya çıkarılması bu ücretin üzerindekilere ise günlük seyyanen 40 TL artış yapılmasını içeren bir teklif bekleniyor.

Kamu işçisi zammı taban ücret ne kadar olacak? Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 son durum ne? - 5

Sözleşmesi Mart’ta olanlara %3,68’lik enflasyon kaybı artışı, nitelikli işlerde çalışanlara %7, ve diğerlerine ise %3 ek ödeme ön görülüyor. Bugün yapılacak toplantının ardından yapılan son açıklamalara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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