Kamu toplu iş sözleşmesi 2025: Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar oldu, son durum ne? İkinci teklif bekleniyor

Şubat ayından itibaren yaklaşık 600 bin kamu işçisi zam teklifi görüşmelerini yakından takip ediyor. Hastane, bakanlık, üretim santralleri, demiryolları, karayolları ve diğer birçok kamu kurumunda çalışan kamu işçileri alacağı zam oranına odaklandı. Özellikle işçiler günlük en düşük ücretin bin 800 lira olması konusunda görüş bildirirken alternatif olarak kıdem zammı ve refah payı da işçi kısmının talepleri arasındaydı. İlk zam teklifinin ardından Türk- İş Genel Başkan Yardımcısı teklifi kabul etmelerinin mümkün olmadığını aktarırıken Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli ise taban ücrete ilişkin bir teklif olmadığını en önemli kalemlerden bir tanesinin taban ücret olduğunu vurgulamıştı. Hükümet, kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci teklif yapacak. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı son durum ne? İşte, yapılan açıklamalar…

Kamu toplu iş sözleşmesi 2025: Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar oldu, son durum ne? İkinci teklif bekleniyor - 1

Şubat ayından itibaren yaklaşık 600 bin kamu işçisi zam teklifi görüşmelerini yakından takip ediyor.  Hastane, bakanlık, üretim santralleri, demiryolları, karayolları ve diğer birçok kamu kurumunda çalışan kamu işçileri alacağı zam oranına odaklandı. Özellikle işçiler günlük en düşük ücretin bin 800 lira olması konusunda görüş bildirirken alternatif olarak kıdem zammı ve refah payı da işçi kısmının talepleri arasındaydı. İlk zam teklifinin ardından Türk- İş Genel Başkan Yardımcısı teklifi kabul etmelerinin mümkün olmadığını aktarırıken Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli ise taban ücrete ilişkin bir teklif olmadığını en önemli kalemlerden bir tanesinin taban ücret olduğunu vurgulamıştı. Hükümet, kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci teklif yapacak. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı son durum ne? İşte, yapılan açıklamalar…

EKONOMİ HABERLERİ

Kamu toplu iş sözleşmesi 2025: Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar oldu, son durum ne? İkinci teklif bekleniyor - 2

KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DURUM

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, yaptığı son açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yeni zam teklifini açıklayacağını ifade etti. Kısa süre içerisinde teklifin netlik kazanması bekleniyor.

Hükümetin ilk zam teklifi, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8, 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 olmuştu.

Kamu toplu iş sözleşmesi 2025: Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar oldu, son durum ne? İkinci teklif bekleniyor - 3

TÜRK- İŞ: “MÜMKÜN DEĞİL”

Görüşmelerin ardından değerlendirmelerde bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar, “Bugünkü teklif hayal kırıklığına uğrattı. Bizim bu teklifi kabullenmemiz mümkün değil. Verilen teklif maalesef o kadar kabul etmeyeceğimiz bir teklif ki şu anda size açıklamam gerekirse birinci yılın birinci altı ay teklifleri yüzde 16, ikinci altı ay birinci yılın ikinci altı ayında yüzde 8, ikinci yılın birinci altı ayında yüzde 7 ve ikinci altı ayında yüzde 5” diye konuştu.

Kamu toplu iş sözleşmesi 2025: Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar oldu, son durum ne? İkinci teklif bekleniyor - 4

“TABAN ÜCRET BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli ise taban ücrete ilgili bir teklif sunulmadığını belirterek, “Aslında en önemli kalemlerden bir tanesi taban ücret bizim için çok önemli. Biz orada bin 800 lira bir taban ücret istemiştik. Ancak onun ilgili herhangi bir teklifte bulunmadılar ki bizim için bu kırmızı çizgidir” dedi.

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