Kamu toplu iş sözleşmesi 2025: Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar oldu, son durum ne? İkinci teklif bekleniyor

Şubat ayından itibaren yaklaşık 600 bin kamu işçisi zam teklifi görüşmelerini yakından takip ediyor. Hastane, bakanlık, üretim santralleri, demiryolları, karayolları ve diğer birçok kamu kurumunda çalışan kamu işçileri alacağı zam oranına odaklandı. Özellikle işçiler günlük en düşük ücretin bin 800 lira olması konusunda görüş bildirirken alternatif olarak kıdem zammı ve refah payı da işçi kısmının talepleri arasındaydı. İlk zam teklifinin ardından Türk- İş Genel Başkan Yardımcısı teklifi kabul etmelerinin mümkün olmadığını aktarırıken Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli ise taban ücrete ilişkin bir teklif olmadığını en önemli kalemlerden bir tanesinin taban ücret olduğunu vurgulamıştı. Hükümet, kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci teklif yapacak. Peki Kamu işçisi toplu sözleşme zammı son durum ne? İşte, yapılan açıklamalar…