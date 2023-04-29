Kamuda 700 bin işçiye zam teklifinde son durum: Kamu işçilerinin taban maaşları ne kadar olacak, toplu sözleşme ne zaman?

ATALAY'DAN ZAM PAZARLIĞIYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

Kamuda çalışan 700 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme için ikinci görüşmeler sürerken, TÜRK-İŞ Başkanı Atalay yeni bir açıklama yaptı.



2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında hükümet son olarak teklifini 12 bin lira olarak sunmuştu. Taleplerinin 15 bin lira olduğunu yineleyen Atalay, bu işin seçimden önce, işçi tarafının istediği şekilde çözülmesini istediklerini açıkladı.



Atalay, talep ettikleri tutarın altında bir rakam önerilirse kabul etmeyeceklerini de söyledi.