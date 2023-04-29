Kamuda 700 bin işçiye zam teklifinde son durum: Kamu işçilerinin taban maaşları ne kadar olacak, toplu sözleşme ne zaman?

Kamuda 700 bin işçiye zam pazarlığı sürmeye devam ediyor. 700 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme için ikinci görüşmeler sürmeye devam ederken, işçi tarafının taban maaş beklentisinin karşılanıp karşılanmayacağını merak ediliyor. İşte ayrıntılar.
Kamuda çalışan 700 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme için ikinci görüşmeler sürerken, TÜRK-İŞ Başkanı Atalay yeni bir açıklama yaptı.
2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında hükümet son olarak teklifini 12 bin lira olarak sunmuştu. Taleplerinin 15 bin lira olduğunu yineleyen Atalay, bu işin seçimden önce, işçi tarafının istediği şekilde çözülmesini istediklerini açıkladı.
Atalay, talep ettikleri tutarın altında bir rakam önerilirse kabul etmeyeceklerini de söyledi.
Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu.
İşçi tarafı, hükümetin teklifini "kabul edilemez" bulmuştu.
İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret.