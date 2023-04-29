Kamuda 700 bin işçiye zam teklifinde son durum: Kamu işçilerinin taban maaşları ne kadar olacak, toplu sözleşme ne zaman?

Kamuda 700 bin işçiye zam teklifinde son durum, işçi kesimi tarafından yakından takip ediliyor. İşçilere toplu sözleşmenin yapılmasıyla ilgili pazarlıkta ikinci görüşmeler sürmeye devam ederken, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay tarafından yeni açıklama yapıldı. Peki, Kamu işçilerinin taban maaşları ne kadar olacak, işçilere toplu sözleşme ne zaman? İşte kamuda 700 bin işçiye zam pazarlığında son durum.

Kamuda 700 bin işçiye zam teklifinde son durum: Kamu işçilerinin taban maaşları ne kadar olacak, toplu sözleşme ne zaman? - 1

Kamuda 700 bin işçiye zam pazarlığı sürmeye devam ediyor. 700 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme için ikinci görüşmeler sürmeye devam ederken, işçi tarafının taban maaş beklentisinin karşılanıp karşılanmayacağını merak ediliyor. İşte ayrıntılar.

EKONOMİ HABERLERİ

Kamuda 700 bin işçiye zam teklifinde son durum: Kamu işçilerinin taban maaşları ne kadar olacak, toplu sözleşme ne zaman? - 2

ATALAY'DAN ZAM PAZARLIĞIYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

Kamuda çalışan 700 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme için ikinci görüşmeler sürerken, TÜRK-İŞ Başkanı Atalay yeni bir açıklama yaptı.

2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında hükümet son olarak teklifini 12 bin lira olarak sunmuştu. Taleplerinin 15 bin lira olduğunu yineleyen Atalay, bu işin seçimden önce, işçi tarafının istediği şekilde çözülmesini istediklerini açıkladı.

Atalay, talep ettikleri tutarın altında bir rakam önerilirse kabul etmeyeceklerini de söyledi.

Kamuda 700 bin işçiye zam teklifinde son durum: Kamu işçilerinin taban maaşları ne kadar olacak, toplu sözleşme ne zaman? - 3

HÜKÜMETİN TABAN MAAŞ İÇİN İLK TEKLİFİ NE KADARDI?

Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu.

İşçi tarafı, hükümetin teklifini "kabul edilemez" bulmuştu.

Kamuda 700 bin işçiye zam teklifinde son durum: Kamu işçilerinin taban maaşları ne kadar olacak, toplu sözleşme ne zaman? - 4

İŞÇİLERİN TABAN MAAŞ BEKLENTİSİ NE?

İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret.

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