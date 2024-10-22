Kamuda çalışmak isteyen memur adayları dikkat! Personel alımı için işe alım ilanları yayımlandı

Kamu personeli olmak isteyen birçok kişi, Kamu Personeli Alım İlanları üzerinden şartları karşılamaları halinde birçok meslek grubuna başvuruda bulunabiliyor. Adaylar, yayımlanan ilanlardaki şartları karşılamaları halinde başvuruda bulunabilecek. Peki, kamuda çalışmak isteyenler için personel alımı ilanlarına başvuru nasıl yapılır?