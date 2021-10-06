Kanada'da 731 bin 900 eleman açığı saptandı (İşte eleman aranan sektörler)

İKİNCİ SIRADA HİZMET SEKTÖRÜ VAR

Kanada genelinde konaklama ve yemek hizmetlerinin de içinde bulunduğu hizmet sektörü, 89 bin 100 kişi ile ülkede en fazla eleman açığının bulunduğu ikinci sektör oldu.

BDC'nin baş ekonomisti Pierre Cleroux, CTV’ye yaptığı değerlendirmede, pandeminin Kanada'da iş gücü sıkıntısı yaratmadığını, sadece mevcut bir sorunu daha da kötüleştirdiğini söyledi.