Kanal İstanbul projesinde ilk köprü yükseliyor

196 METRE YÜKSEKLİĞE ULAŞACAK

Köprünün platform genişliği ise 46 metre, "Diamond" geometrisi ile tasarlanan kuleleri, 196 metre yüksekliğe ulaşacak. Köprünün en yüksek kuleleri tasarımıyla da dikkat çekiyor. Şantiye alanları ve çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri alınıyor.