Karadeniz'de bir haftadır etkili olan kar yağışı tezgahlarda balık fiyatlarını yükseltti

"ÇEŞİT YOK DENECEK KADAR AZALDI"

Balıkçı esnaflarından Süleyman Çakır da “Tekneler denize açılamayınca balık çeşidi yok denecek kadar azaldı. Tezgahlarımızda genelde kültür balıkları yer alıyor. Ara sıra Samsun taraflarından mezgit geliyor ancak o da pahalı olduğu için pek satılmıyor" dedi.