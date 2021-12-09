Karadeniz'de bu yıl hamsi erken tükendi

''GÜZEL VE TAZE HAMSİ 40 LİRAYA SATILIYOR''

Balıkçı Ahmet Çoğalmış ise “Bu sezon hamsi avı erken başladı ama güzel hamsiler geldi tezgahlara. Bol miktarda avlandı hamsi. 10 liraya kadar fiyatı düşmüştü ama şu an hava şartlarından dolayı hamside bir kaybolma söz konusu. Güzel ve taze hamsi 40 liraya satılıyor. Şoklanmış hamsiler var onlar da 20 ile 30 lira arasında satılıyor'' dedi.