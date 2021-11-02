Karadeniz'de hamsi bereketi

Haberler - İHA 02.11.2021 - 09:45
Karadeniz’de Amasra açıklarında avlanan balıkçıların tekneleri hamsiyle doldu.
Tarlaağzı Balıkçı Barınağına yanaşan teknelerdeki tonlarca hamsi önce kasalara alındı daha sonra buzlanarak kamyonlara yüklendi.
Amasra açıklarında tonlarca hamsi avlayan balıkçı Metin Bakır, “Amasra açıklarında ağ attık. Çok şükür binin üzerinde balık var. Şu an Tarlaağzı’nda balık sarıyoruz. Bin, bin 200 kasa balık çıktı” dedi.
Marmara Denizi’nde hamsi olmadığını, bu nedenle şansını Karadeniz’de denediğini belirten Bakır, “Karadeniz iyi ama Marmara’da sıkıntı var. Durum böyle olunca biz de buraya kadar geldik” diye konuştu.
Karadeniz’de avlanan tüm balıkçı teknelerin balıkla dolduğunu ve Karadeniz’de hamsinin bereketli olduğunu sözlerine ekleyen Bakır, "Hamsi Karadeniz’de bol olacak şu an öyle görünüyor” diye konuştu.
Gecenin geç saatlerinde barınağa gelen vatandaşlara da teknelerden ücretsiz hamsi dağıtıldı.