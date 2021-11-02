Karadeniz'de hamsi bereketi

Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanıyor. Amasra'da denize açılan balıkçılar tonlarca hamsiyle döndü. Balıkçılar Marmara olmasa da Karadeniz'de hamsi bolluğunun devam etmesini bekliyor.

Haberler - İHA 02.11.2021 - 09:45

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’de Amasra açıklarında avlanan balıkçıların tekneleri hamsiyle doldu.

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Tarlaağzı Balıkçı Barınağına yanaşan teknelerdeki tonlarca hamsi önce kasalara alındı daha sonra buzlanarak kamyonlara yüklendi.

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Amasra açıklarında tonlarca hamsi avlayan balıkçı Metin Bakır, “Amasra açıklarında ağ attık. Çok şükür binin üzerinde balık var. Şu an Tarlaağzı’nda balık sarıyoruz. Bin, bin 200 kasa balık çıktı” dedi.

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Marmara Denizi’nde hamsi olmadığını, bu nedenle şansını Karadeniz’de denediğini belirten Bakır, “Karadeniz iyi ama Marmara’da sıkıntı var. Durum böyle olunca biz de buraya kadar geldik” diye konuştu.

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Karadeniz’de avlanan tüm balıkçı teknelerin balıkla dolduğunu ve Karadeniz’de hamsinin bereketli olduğunu sözlerine ekleyen Bakır, "Hamsi Karadeniz’de bol olacak şu an öyle görünüyor” diye konuştu.

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Gecenin geç saatlerinde barınağa gelen vatandaşlara da teknelerden ücretsiz hamsi dağıtıldı.

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