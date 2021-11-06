Karadeniz'de hamsi bolluğu

"FİYATI ÇOK İYİ"

Hamsinin ideal boyutlarda ve bol olduğunu belirten balıkçı Mehmetcan Örseloğlu, “Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor. Diğer yıllara nazaran bolca avlanıyor. Umarım devam eder. Vatandaşın da bu dönem hem sağlık hem de cep anlamında yiyebilecek olduğu en güzel besin hamsi. Fiyatı çok iyi" dedi.