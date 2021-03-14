Karadeniz'de hamsi geri döndü

‘HAMSİ BİZE SÜRPRİZ YAPTI’ Bu hafta balık çeşitliğinin arttığını ifade eden balıkçı Uğur Kırbaş, “Sezon sonuna gelmemize rağmen balık çeşitliliğimiz fazla hatta bugün hamsi bile çıktı. Fiyatlarımız da normal, hamsi, mezgit ve barbun 25 lira, levrek, çipura ve somonun kilosu ise 45-50 lira arasında değişiyor. Halkımızın ihtiyacını karşıladığımız için her gün açığız, talep bir hayli fazla. Kısıtlama olmasına rağmen hafta içine göre daha yoğun satış yapıyoruz. Şu an en çok hamsi, mezgit, barbun satıyoruz. Zaten hamsi de bugün bize sürpriz yaptı, buzhane hamsisi satıyorduk, bugün yerli hamsi çıktı” dedi.