Kars'ı sinek bastı

'KELEBEKLERİN ÖLÜM DANSI'NA BENZETTİK

Sineklerin ev ve iş yerlerini bastığı saatlerde evine gittiğini söyleyen Maksut Erginyürek ise "Neresi aydınlıksa sinekler adeta oraya hücum ediyordu. Onlardan kurtulmanın en iyi yolu karanlıkta durmaktı. Bunları, biz geçtiğimiz hafta Ardahan'da yaşanan 'kelebeklerin ölüm dansı'na benzettik. Çünkü ışıkta bir süre uçan sinekler, tek tek ölüp yere düşüyordu. Bundan bir ay önce de Kars'ta küçük böcekler çıkmış ve belediye bunun üzerine ilaçlama çalışması yapmıştı. Umarız bir daha bu tür korkunç olayları yaşamayız" dedi. Öte yandan belediye yetkilileri karasinek, sivrisinek ve diğer haşerelerle mücadele için kent merkezinde başlatılan ilaçlama çalışmasının devam ettiğini açıkladı.