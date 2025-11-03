Kasım ayı kira artış oranı 2025: Kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? 2025 kasım ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?
Kasım ayı kira artış oranı, ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileriyle, ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği kira artışlarını etkileyen 12 aylık güncel TÜFE verileri netleşti. Böylece kasım ayında ev ve işyerlerine uygulanacak yeni kira zammı belirlendi. Kira kontrat süresi dolan ve kira sözleşmesini kasım ayında yenileyecek olan kiracılar güncel 12 aylık TÜFE rakamları üzerinden ev ve işyeri sahiplerine zam yapacak. Peki, kasım ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı kira artış oranında belirleyici olan 12 aylık güncel TÜFE verilerini açıkladı. Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte Kasım 2025 kira artış oranı belli oldu. Geçtiğimiz ay TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı 38,36 olarak olmuştu. Açıklanan verilere göre, son 12 aylık TÜFE ortalaması netleşti ve bu oran, ev ve işyeri kira zamları için belirleyici oldu. İşte kasım ayında kiralara yapılacak yeni zam tutarı.