Kasım ayı kira artış oranı 2025: Kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? 2025 kasım ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

TÜİK’in 3 Kasım 2025’te açıkladığı enflasyon verilerine göre, ekim ayı itibarıyla TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 37,15 olarak hesaplandı. Bu oran, konut ve iş yeri kira artışlarında yasal sınır olarak uygulanacak.



Yani, 2025 Kasım ayında konut ve iş yeri sahipleri, kiracılarına en fazla yüzde 37,15 oranında zam yapabilecek.



Konut kiralarında 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona eren yüzde 25 zam sınırı yeniden uzatılmadığı için, artık konut kiraları da TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre artırılabiliyor. Bu kapsamda, ev sahipleri kasım ayında konut kiralarına güncel TÜFE oranında zam yapabilecek.