Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 kasım kira zammı ne kadar, kaç TL?
Kasım ayı kira artış oranı, ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları da netleşti. Peki, kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL?
Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kasım ayı kira artış oranları mülk sahipleri ve kiracılar tarafından sorgulanmaya başladı. Kasım ayı kira artış oranı normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti fakat hükümet tarafından getirilen kira zammı sınırlandırmasıyla birlikte kasım ayında yapılacak artış oranı belli oldu. Peki, kasım ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?