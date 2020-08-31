Katar Emirinin süper lüks yatı Bodrum'da

Katar Emirinin 300 milyon dolar değerindeki süper lüks yatı "Al Lusail" Bodrum’a demir attı.

İHA 31.08.2020 - 17:00 | Son Güncelleme : 31.08.2020 - 17:20

Katar Emirinin süper lüks yatı Bodrum'da - 1
Katar Emiri Tamim bin Hamad al-Thani’nin yüzen sarayı “Al Lusail” Bodrum’a demir attı. Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirleyen yat, ihtişamıyla dikkatleri üzerine topladı.
Katar Emirinin süper lüks yatı Bodrum'da - 2
Yatın içerisinde emirin olup olmadığı ise bilinmezken, yat personelinin hummalı bir çalışma içerisinde olduğu görüldü.
Katar Emirinin süper lüks yatı Bodrum'da - 3
28 Ağustos'ta yine Katar kraliyet ailesine ait olduğu bildirilen “Katara” isimli süper yat da, Bodrum’a demirlemişti. Katara önceki gün gemi yanaşma iskelesinden ayrılarak Bodrum açıklarında alargada demirledi.
Katar Emirinin süper lüks yatı Bodrum'da - 4

2017 yılında Almanya’nın Bremen kentinde inşa edilen 123 metre boyunda ve 23 metre genişliğindeki Al Lusail adlı yatın değerinin yaklaşık 300 milyon dolar olduğu belirtiliyor.
Katar Emirinin süper lüks yatı Bodrum'da - 5
36 kişiye kadar konaklama imkanı sunan süperyat, 56 mürettebat ile hizmet veriyor.

Katar Emirinin süper lüks yatı Bodrum'da - 6
Çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip “Al Lusail”de spor salonu, asansör, yüzme havuzu, sinema, yüzme platformu, beach club, helikopter pisti, sualtı ışıkları, güzellik salonu gibi bölümler yer alıyor.
Katar Emirinin süper lüks yatı Bodrum'da - 7
Katar Emirinin süper lüks yatı Bodrum'da - 8

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