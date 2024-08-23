Kayseri-İstanbul arası 5,5 saate düşüyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tamamlandığında Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı “Düver” şantiyesinde incelemelerde bulunmasının ardından yaptığı açıklamada: Projeyi 2028 yılında bitirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Yerköy-Kayseri hızlı tren hattımızın uzunluğu 142 kilometre. Yerköy-Şefaatli- Kayseri arasına saatte 250 kilometre hız yapılabilen yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli bir tren hattı inşa ediyoruz. Şefaatli, Yenifakılı ve Himmetdede olmak üzere 3 istasyon tasarladık.” diye konuştu. Proje ile Kayseri’nin doğrudan hızlı tren konforuyla tanışacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Yılda 11 milyon yolcu ve 650 bin ton yük taşıma imkanına kavuşacağız. Mevcut konvansiyonel demiryolu bağlantısıyla; 7 saat süren Ankara-Kayseri arası sadece 1 saat 45 dakikaya düşecek, 5,5 saatte İstanbul’a hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşım imkânı sağlanacak.” ifadelerini kullandı. Projenin tamamlandığında ülke ekonomisine yılda yaklaşık 242 milyon Avro kazanç sağlayacağını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri programı kapsamında tamamlandığında Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Düver Şantiyesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek projede gelinen son durumu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu burada yaptığı açıklamada, proje kapsamında; Yerköy “Cakcak” ve Kayseri “Düver” bölgelerindeki şantiyelerini kurduklarını belirterek, “Yenifakılı bölgesindeki şantiyemizin kurulumuna devam ediyoruz. Yerköy bölgesinde, toprak işleri, sanat yapıları ve tünel portallerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. GT-2 Tünelinde kazı destekleme çalışmalarını tamamladık. Kayseri bölgesinde de; tünel Portali kazı destekleme çalışmaları devam ediyor. Projemizi 2028 yılının ilk yarısında bitirmeyi hedefliyoruz.” dedi.