Kayseri-İstanbul arası 5,5 saate düşüyor

YILDA 242 MİLYON AVRO KAZANÇ SAĞLANACAK

Projenin tamamlanmasının ekonomiye katkısından da bahseden Uraloğlu, “İşletme bakım maliyeti açısından 115 milyon Avro, yolcunun zaman kazancı bakımından 90 milyon Avro, yük taşımacılığındaki zaman kazancı bakımından 5 milyon Avro ve karbon salınımının azaltılmasından 32 milyon Avro olmak üzere yılda yaklaşık 242 milyon Avro kazanç sağlayacağız.” şeklinde konuştu.

YERKÖY HIZLI TREN İSTASYONU HİZMETE AÇILDI



Bakan Uraloğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı Yerköy Hızlı Tren İstasyonunu vatandaşların kullanımına bugün açıldığı müjdesini vererek resmi açılışın ilerleyen günlerde gerçekleşeceğini bildirdi. Uraloğlu, 2002-2024 yılları arasında demiryollarında ciddi yatırımlar, iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamleleri gerçekleştirdiklerini belirterek, “2002 yılında 10 bin 948 kilometre olan hat uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye yükselttik. 2 bin 252 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. Ülkemizi, yarım asırlık hayalimiz olan Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdık ve Avrupa’da 6., Dünya’da 8. hızlı tren işletmecisi yaptık. Uzun yıllar vatandaşlarımızın tercih etmediği demiryolu seyahatlerini artık hızlı ve konforlu seyahat isteyenlerin ilk adresine dönüştürdük.” dedi.