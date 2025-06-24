KDV beyannamesi verme süresi 2025: Katma Değer Vergisi (KDV) oranları kaç, ne zaman ve nasıl verilir?
Katma Değer Vergisi (KDV), vergi vermekle yükümlü olanlar tarafından ödenir. Mükellefler ayrıca elde ettikleri gelirden ne kadar vergi vereceklerini beyanname ile Devlet'e bildirir. Vergilerin her birinin beyanname verme süreleri farklılık gösterir ve KDV beyanname süresi de her ayın sonuna kadar devam eder. Peki, 2025 KDV oranları ne kadar, ne zamana kadar beyanname verilir?
Vergi beyanname süreleri, vergi mükellefleri tarafından araştırılıyor. İşletmelerin sattıkları ürün ve hizmetten elde ettikleri gelirin vergi tutarını beyanname ile Devlet'e bildiriyor. Beyanname verme işlemi ise fiziksel ve online olarak yapılabiliyor. İşte, KDV beyannamesi hakkında detaylar...