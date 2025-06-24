KDV beyannamesi verme süresi 2025: Katma Değer Vergisi (KDV) oranları kaç, ne zaman ve nasıl verilir?

KDV BEYANNAMESİ NEDİR?

KDV yani Katma Değer Vergisi, bir malı ya da hizmeti satan kişiye ödenir. KDV oranları bu yıl için yüzde 1, yüzde 10 ve yüzde 20 olmak üzere 3 çeşittir.



Tarım ürünleri, sosyal hizmetler ve temel gıdaya dair ürünler için KDV yüzde 1'dir.



Diğer gıda ürünleri, sağlık hizmetleri, turizm hizmetleri ve eğitim ürünleri için KDV yüzde 10'dur.



Elektronik eşya ve mobilya gibi ürünler, eğlence/konaklama/danışmanlık hizmetleri ve inşaat için KDV yüzde 20 olarak uygulanır.



KDV beyannamesi, vergi mükelleflerinin devletin belirlediği oranlarda, satılan mal ve hizmetten elde ettikleri gelir üzerinden ödemeleri gereken vergi tutarını devlete bildirmesi işlemidir.