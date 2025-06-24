KDV beyannamesi verme süresi 2025: Katma Değer Vergisi (KDV) oranları kaç, ne zaman ve nasıl verilir?

Katma Değer Vergisi (KDV), vergi vermekle yükümlü olanlar tarafından ödenir. Mükellefler ayrıca elde ettikleri gelirden ne kadar vergi vereceklerini beyanname ile Devlet'e bildirir. Vergilerin her birinin beyanname verme süreleri farklılık gösterir ve KDV beyanname süresi de her ayın sonuna kadar devam eder. Peki, 2025 KDV oranları ne kadar, ne zamana kadar beyanname verilir?

KDV beyannamesi verme süresi 2025: Katma Değer Vergisi (KDV) oranları kaç, ne zaman ve nasıl verilir? - 1

Vergi beyanname süreleri, vergi mükellefleri tarafından araştırılıyor. İşletmelerin sattıkları ürün ve hizmetten elde ettikleri gelirin vergi tutarını beyanname ile Devlet'e bildiriyor. Beyanname verme işlemi ise fiziksel ve online olarak yapılabiliyor. İşte, KDV beyannamesi hakkında detaylar...

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KDV beyannamesi verme süresi 2025: Katma Değer Vergisi (KDV) oranları kaç, ne zaman ve nasıl verilir? - 2

KDV BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLİR?

Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamesi, vergilendirme dönemini takip eden ayın 28'i ve saat 23:59'a kadar verilir ve ödenir.

KDV beyannamesi verme süresi 2025: Katma Değer Vergisi (KDV) oranları kaç, ne zaman ve nasıl verilir? - 3

KDV BEYANNAMESİ NEDİR?

KDV yani Katma Değer Vergisi, bir malı ya da hizmeti satan kişiye ödenir. KDV oranları bu yıl için yüzde 1, yüzde 10 ve yüzde 20 olmak üzere 3 çeşittir.

Tarım ürünleri, sosyal hizmetler ve temel gıdaya dair ürünler için KDV yüzde 1'dir.

Diğer gıda ürünleri, sağlık hizmetleri, turizm hizmetleri ve eğitim ürünleri için KDV yüzde 10'dur.

Elektronik eşya ve mobilya gibi ürünler, eğlence/konaklama/danışmanlık hizmetleri ve inşaat için KDV yüzde 20 olarak uygulanır.

KDV beyannamesi, vergi mükelleflerinin devletin belirlediği oranlarda, satılan mal ve hizmetten elde ettikleri gelir üzerinden ödemeleri gereken vergi tutarını devlete bildirmesi işlemidir.

KDV beyannamesi verme süresi 2025: Katma Değer Vergisi (KDV) oranları kaç, ne zaman ve nasıl verilir? - 4

KDV BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?

"Katma Değer Vergisi Beyannamesi Formu"nun doldurularak bağlı bulunulan vergi dairesine elden verebilir. Ayrıca posta yolu ile taahhütlü ya da iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.

KDV beyannamesi, internet vergi dairesi aracılığı ile e-Beyanname şeklinde de düzenlenebilir.

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