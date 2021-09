"BULUNMAYAN BİR ÜRÜN OLDUĞU İÇİN TALEP GÖRÜYOR"

İşletme olarak hedeflerinden de bahseden Sabriye Şereflioğlu, “Yurt dışına 4-5 ton et kapasitesini ulaştığımızda ihraç edeceğiz. Almanya ve Fransa’ya ihraç etmeyi düşünüyoruz. Tavşan eti her an bulunabilecek bir et değil.