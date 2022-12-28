Kıdem tazminatı ne kadar oldu, nasıl hesaplanır? (2023 kıdem tazminatı tavan fiyatı hesaplama)

Kıdem tazminatı, işçinin çalışmış olduğu bir şirkette her bir yıla karşılık olarak işçiye çalıştığı yıl kadar toplu olarak ödenen tazminattır.
Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10008 lira olacak. Asgari ücretle 5 yıldır aynı işyerinde çalışanın kıdem tazminatı şu an 32 bin 355 lira olarak hesaplanıyor. 5 yıl süreyle bir işyerinde çalışan asgari ücretli yeni yıldan itibaren 50 bin 40 TL kıdem tazminatı alacak.
Kıdem tazminat tavanı tutarı ise asgari ücrete göre belirlenmiyor. Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Kıdem tazminatı tavanı halen 15 bin 371 lira olarak uygulanıyor. Bu rakam ocak ayında yeniden belirlenecek.
(Not: İhbar tazminatı, izin hakları ve yan haklar hesaplanmamıştır)
SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan tüm çalışanlar tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre; 10 yıl çalışmış bir kişi işten çıkarılırsa, alacağı kıdem tazminatı 153 bin 714 lira olacak.
Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.
Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.
Çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor.
Çalışanın kendi isteği ile ayrıldığı durumlarda kıdem tazminatı alınamıyor.
Çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için işyerinde 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olması gerekiyor.
Erkeklerde askerlik nedeniyle, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alınabiliyor.
Çalışan, emekli olduğunda kıdem tazminatını alabiliyor.
Asgari ücretli: 30 bin 24 lira
12 bin TL brüt ücret: 36 bin lira
15 bin 371 üstü brüt ücret: 46 bin 113 lira
(Hesaplamalarda ihbar tazminatı yoktur, damga verisi düşürülmüştür.)
Asgari ücretli: 42 bin 530 lira
12 bin TL brüt ücret: 60 bin lira
15 bin 371 üstü brüt ücret: 76 bin 855 lira
Asgari ücretli: 85 bin 60 lira
12 bin TL brüt ücret: 120 bin lira
15 bin 371 üstü brüt ücret: 153 bin 710 lira
Asgari ücretli: 127 bin 590 lira
12 bin TL brüt ücret: 180 bin lira
15 bin 371 üstü brüt ücret: 230 bin 565 lira
Asgari ücretli: 170 bin 120 lira
12 bin TL brüt ücret: 240 bin lira
15 bin 371 üstü brüt ücret: 307 bin 420 lira