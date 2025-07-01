Kıdem tazminatı tavanı Temmuz'da ne kadar olacak? 2025 Kıdem tazminatı hesaplaması: Kıdem tazminatı kaç lira?
Kıdem tazminatı yeni tavan ücreti, 6 aylık enflasyon rakamları ardından belli oluyor. Her sene en yüksek devlet memuruna bir yıl için verilen azami emeklilik ikramiyesine göre belirlenen kıdem tazminatı, Ocak-Haziran dönemi için 46.655 TL olarak uygulandı. TÜİK tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamları, memur ve memur emeklilerinin alacakları ücretlerini kesinleştirecek, birçok kalemi değiştirdiği gibi kıdem tazminatı tavan tutarını da etkileyecek. Peki, Temmuz'da kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?
TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları ile Temmuz zamları belli olacak. Evlilik, işten çıkarılma gibi gerekçelerle işinden ayrılacak çalışanların Temmuz ve sonrasında alacakları kıdem tazminatı tutarı değişiyor. Mayıs rakamları ile zam oranı yüzde 14 seviyelerini buldu. Brüt maaş üzerinden belirlenen kıdem tazminatı tavanı da açıklanacak rakamlar sonrasında ortaya çıkacak. İşte, kıdem tazminatı hesaplaması hakkında detaylar...