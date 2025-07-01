Kıdem tazminatı tavanı Temmuz'da ne kadar olacak? 2025 Kıdem tazminatı hesaplaması: Kıdem tazminatı kaç lira?

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Kıdem tazminatı, çalışanın iş yerinde çalıştığı her bir yıl süresi ile son aldığı giydirilmiş brüt maaşın çarpılması ile belirlenir. Bu işlem yapılırken yıl kesirleri de göz önüne alınır. Arta kalan aylar güne çevrilir, son brüt ücret 365’e bölünür ve günlük ücret hesaplanır.



Çalışma süreleri de güne çevrilir ve günlük ücret ile çarpılır.



Hesaplanan kıdem tazminatı tutarı yıllık tavan tutarını aşmıyorsa tutar üzerinden sadece damga vergisi kesilir. Eğer yıllık kıdem tazminatı tavanını aşıyorsa ve işveren aşan kısmı da ödeyecekse gelir vergisi kesintisi yapılır. Kesilecek gelir vergisi, mevcut birikmiş vergi matrahına göre yüzde 15 ile yüzde 40 arasında değişebilir.