Kıdem tazminatı tavanı yükseldi: Kıdem Tazminatı tavanı ne kadar, nasıl hesaplanır?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

Kıdem tazminatı tavanı 2022'nin ikinci yarısı için 15 bin 371 lira olarak uygulanıyor. 2022 enflasyonunun belli olması sonrasında memur zamları refah payı hariç netleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 1,18 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,24 azalış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,27, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 97,72 olarak gerçekleşti.



Kıdem tazminatı rakamı 2023'ün ilk ayı için 17 bin 902 TL'ye yükseldi. Refah payının belli olması sonrasında bu rakam daha da artacak.