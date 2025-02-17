Kilosu 100 liraya düşünce kısa sürede tükendi: Kasa kasa satıldı
Edirne'de fiyatı düşen hamsi tezgahları şenlendirdi. Kilosunun 100 liradan satıldığını duyan vatandaşlar sıraya girdi, kasalar dolusu hamsi kısa sürede tükendi.
Havaların soğuması ve denizlerde balığın bollaşması ile birlikte Edirne'deki balık satıcılarında hamsinin kilosu 100 liraya kadar düştü. Fiyatın düştüğünü gören vatandaşlar, balık satıcılarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Edirne'de geçtiğimiz günlerde kilogramı 250 liradan satılan hamsinin fiyatı 100 liraya kadar düşünce, kasalarca balık kısa sürede tükendi. Yaşanan bolluk hem satıcının hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Hamsi, bolluk sonrası kilogramı 100 liradan alıcısını buldu.