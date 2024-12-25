Kilosu 300 liradan alıcı buluyor: Bu ete her geçen gün rağbet artıyor
Türkiye'nin hindi ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayan Bolu'da, özel çiftliklerde özenle yetiştirilen hindiler, tüketicilerin sofralarına ulaşmaya hazırlanıyor. Üretim çiftliklerinde özenle yetiştirilen ve ortalama 7-8 kilogram ağırlığında olan hindiler, hem besin değeri hem de lezzetiyle dikkat çekiyor.
Bolu'daki modern üretim tesislerinde yetiştirilen hindiler, hem sağlık hem de lezzet açısından sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.