Kilosu 300 liradan alıcı buluyor: Bu ete her geçen gün rağbet artıyor

"BU YIL 150 BİN HİNDİ KESİLECEK"

Bolu'da bir hindi üretim tesisinin canlı üretim müdürü İskender Kesim, üretim süreçleri ve artan taleple ilgili bilgi verdi. Kesim, "Bu yıl 150 bin adet yılbaşı hindisi kesmeyi planladık. 30 Aralık'a kadar kesim işlemlerine devam edeceğiz. Normalde 11 kilogram dişi, 20 kilogram erkek hindi kesiyoruz fakat tüketicinin talebi doğrultusunda bu yıl 7,5 - 8 kilogram ağırlığındaki hindilerimizi kesime alıyoruz. Onların da karkas ağırlığı 4,5-5 kilogram oluyor. Bunu da yaklaşık 5 kişilik bir aile tüketebilir" dedi.