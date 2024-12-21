Kilosu 35 TL'den satılıyor, 6 saat dallarından ayıklanıyor: Gelir kapısı haline geldi



Defne yaprağı alımı yapan firmanın Karadeniz Bölge Sorumlusu Mustafa Karaca, "Defne yaprağının pazarlamasında hiç sıkıntı yok. Vatandaşlara ve üreticilere özellikle tavsiye ederim. Alaçam ve Bafra ilçelerinde gelir kaynağı oldu. Bu bölgede çok toplanıyor. Hatta biz buradan Karadeniz Bölgesi'nin her yerine mahsul almaya gidiyoruz. Defne, her mevsim yeşil kalabilen bir bitki. Türkiye'de Akdeniz, Ege ve Orta Karadeniz'de, Bafra, Alaçam, Yakakent ve bölgelerinde yetişiyor. Biz topladığımız defne yapraklarını İzmir'deki şirketimize gönderiyoruz. Fabrikamızda, gıda sektöründe kullanılmak üzere baharatlık defne yaprağı kurutma işlemi yapılıyor. Fakat defne yaprağı ilaç sanayisinden kozmetik ve temizlik sektörüne kadar birçok alanda kullanılıyor. Şu anda yaş defne yaprağını kilosu 35 TL’den alıyoruz. Üreticilerimiz bundan büyük bir gelir elde ediyor" diye konuştu.