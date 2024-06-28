Kilosu 60 liradan alıcı buluyor! Bursa'dan dünyaya yayılıyor, 50 yıllık hikayesi var

"KELES KİRAZININ 50 YILLIK BİR HİKAYESİ VAR"

Keles kirazının 50 yıllık bir tecrübe eseri olduğunu aktaran Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, "Keles'in kirazı meşhur. Geçtiğimiz yılda önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın girişimleri ve önceki dönem Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin'in destekleri ile Keles kirazının tescili alındı. Sandıklarımızda da Keles kirazı coğrafi işareti etiketleriyle yerini almış durumda. Coğrafi ve iklim olarak Keles kirazının 50 yıllık bir hikayesi var. 50 yıldan günümüze bir tecrübe ortaya çıkmış. Ürettiğimiz ürün hem iç piyasaya hem de yurt dışına ihracat olarak gitmekte.