Kilosu 60 liradan alıcı buluyor! Bursa'dan dünyaya yayılıyor, 50 yıllık hikayesi var
Bursa'nın coğrafi işaretli Keles kirazında hasat başladı. 50 yıllık üretim geçmişine sahip olan Keles kirazında bu yıl rekoltenin 22 bin dekara 18 ila 22 bin ton arasında olması bekleniyor. Kirazın kilogram fiyatı 55-60 liradan alıcı buluyor.
Bursa'nın dağ yöresi ilçelerinden Keles'te coğrafi işaretli Keles kirazının hasadına başlandı. Keles'e bağlı Gelemiş Mahallesi'ndeki kiraz üreticileri, sezonun olumlu geçtiğini ve yüksek rekolte beklediklerini söyledi.