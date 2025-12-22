Kilosu altınla yarışıyor. Sahtekarlar gıda boyası ve bezelye kullanıyor
22.12.2025 11:41
İHA
Antep fıstığının toz halinin kilogramı 3 bin lirayı geçti. Bu durum gıda sahtekarlarının gıda boyası ve bezelye kullanımına neden oldu.
Toz Antep fıstığının kilogram fiyatının 3 bin lirayı aşması, dolandırıcıları hareketlendirdi. Artan fiyatları fırsata çevirmek isteyen malzeme üreticileri ve imalathaneler fıstıklı tatlılarda gerçek Antep fıstığı yerine bezelye, yer fıstığı kırığı ve yoğun gıda boyası kullanmaya başladı. Görüntü ve renk bakımından bire bir Antep fıstığının özelliklerini yakaladıkları bu yöntemle hem halk sağlığını tehlikeye atıp hem de ekonomik olarak aldatıyorlar. Günden güne baklava ve fıstıklı tatlılarda taklit ve tağşiş riski yükseliyor.
Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik yaptığı açıklamada sahte ürünlerin Antep fıstığı rengini alabilmesi için yoğun gıda boyasıyla harmanlandığını belirtti. Güvenilir ve bilinen işletmelerin tercih edilmesini öneren Geyik, "Aşırı ve bilinçsiz gıda boyası tüketimi mide-bağırsak rahatsızlıkları, alerjik reaksiyonlar ve uzun vadede farklı sağlık problemlerine neden olabilir" ifadelerini kullandı. Yeni yılda yapılacak kutlamalarda tatlı alırken dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.