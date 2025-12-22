Kilosu altınla yarışıyor. Sahtekarlar gıda boyası ve bezelye kullanıyor

Toz Antep fıstığının kilogram fiyatının 3 bin lirayı aşması, dolandırıcıları hareketlendirdi. Artan fiyatları fırsata çevirmek isteyen malzeme üreticileri ve imalathaneler fıstıklı tatlılarda gerçek Antep fıstığı yerine bezelye, yer fıstığı kırığı ve yoğun gıda boyası kullanmaya başladı. Görüntü ve renk bakımından bire bir Antep fıstığının özelliklerini yakaladıkları bu yöntemle hem halk sağlığını tehlikeye atıp hem de ekonomik olarak aldatıyorlar. Günden güne baklava ve fıstıklı tatlılarda taklit ve tağşiş riski yükseliyor.