Kilosu bu yıl bin TL! Odun ateşinde 10 saat kaynatılıyor, 1 günde hazırlanan doğal antibiyotik

Ulu, dutların pekmez haline dönüşmesi için uzun bir çaba gerektiğini belirterek, “Geçen yıl olmamıştı, kendim de satın almıştım. Bu yıl tam fiyatlar belli değil ancak kilogramının bin TL olduğu söyleniyor. Toplamak için 5 kişi lazım, hava sıcaklıkları fazla. İki kişiyle ateşe koyuyoruz. Zahmeti oluyor ama sonucu çok güzel oluyor” ifadelerine yer verdi.