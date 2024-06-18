Kilosu bu yıl bin TL! Odun ateşinde 10 saat kaynatılıyor, 1 günde hazırlanan doğal antibiyotik

Ordu'da vatandaşlar dut pekmezi yapımı için kazanların başına geçti. Ağaçlardan örtülere dökülerek toplanan dutlar kazanlarda saatlerce kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor. Hazırlanan pekmezler hem kışlık olarak kullanılıyor, hem de fazla olanlar kilogramı bin liradan satılarak, aile ekonomisine katkı sağlanıyor.

Kilosu bu yıl bin TL! Odun ateşinde 10 saat kaynatılıyor, 1 günde hazırlanan doğal antibiyotik - 1

Kendine has kokusu ve lezzetiyle dikkat çeken dut pekmezi, Ordu'da yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Bölgede uzun yıllardır devam eden dut pekmezi geleneği birçok vatandaş tarafından sürdürülüyor.

NTVPARA HABERLERİ

Kilosu bu yıl bin TL! Odun ateşinde 10 saat kaynatılıyor, 1 günde hazırlanan doğal antibiyotik - 2

Kendilerine ait bahçelerden topladıkları dutları akşamdan hazırlayarak, sabahın ilk ışıklarıyla kaynatmaya başlayan kadınlar, elde ettikleri pekmezi hem kışın tüketiyor, hem de fazla olanları satarak, aile ekonomisine katkı sağlıyor. Dutların ağaçtan kavanoza ulaşan yolculuğu ise 1 günü aşıyor.

Kilosu bu yıl bin TL! Odun ateşinde 10 saat kaynatılıyor, 1 günde hazırlanan doğal antibiyotik - 3

“ODUN ATEŞİNDE 10 SAAT KAYNATILIYOR”

Fatsa ilçesinde Yalıköy Mahallesi'nde dut pekmezi yapan Seniye Ulu, “Akşam saatlerinde dutları toplayarak başladık. Hep birlikte topluyoruz, sonrasında sabahın ilk saatinde pekmez kazanlarında kaynamaya bırakıyoruz. Pekmez olana kadar sürekli kaynatıyoruz

Kilosu bu yıl bin TL! Odun ateşinde 10 saat kaynatılıyor, 1 günde hazırlanan doğal antibiyotik - 4

. Odun ateşinde yaklaşık 10 saatte hazır hale geliyor. Toplaması ve pekmez haline gelmesi ise 1 günü geçiyor. Sonrasında bu pekmezleri hem kendimiz tüketiyoruz, hem de satıyoruz. Bunlar şifa deposu, içerisinde şeker yok, katkısız, doğal Allah'ın verdiği bir nimet” diye konuştu.

Kilosu bu yıl bin TL! Odun ateşinde 10 saat kaynatılıyor, 1 günde hazırlanan doğal antibiyotik - 5

“ZAHMETİ ÇOK, KİLOSU BİN TL ”

Nermin Ulu ise 1 gün öncesinden topladıkları dutları ilk olarak seçtiklerini, sabah namazı ile birlikte kaynatmaya başladıklarını ifade etti.

Kilosu bu yıl bin TL! Odun ateşinde 10 saat kaynatılıyor, 1 günde hazırlanan doğal antibiyotik - 6

Ulu, dutların pekmez haline dönüşmesi için uzun bir çaba gerektiğini belirterek, “Geçen yıl olmamıştı, kendim de satın almıştım. Bu yıl tam fiyatlar belli değil ancak kilogramının bin TL olduğu söyleniyor. Toplamak için 5 kişi lazım, hava sıcaklıkları fazla. İki kişiyle ateşe koyuyoruz. Zahmeti oluyor ama sonucu çok güzel oluyor” ifadelerine yer verdi.

Kilosu bu yıl bin TL! Odun ateşinde 10 saat kaynatılıyor, 1 günde hazırlanan doğal antibiyotik - 7

Dut pekmezi, sağlık açısından pek çok faydaya sahip olan doğal bir üründür.

DUT PEKMEZİNİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

İşte dut pekmezinin bazı faydaları:

Kilosu bu yıl bin TL! Odun ateşinde 10 saat kaynatılıyor, 1 günde hazırlanan doğal antibiyotik - 8

Dut pekmezi, yüksek antioksidan içeriği sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önleyebilir. Bu özellikle kanser ve yaşlanma karşıtı etkiler gösterir.

İçerdiği vitaminler ve minerallerle bağışıklık sistemini güçlendirebilir, hastalıklara karşı koruyucu rol oynayabilir.

Kilosu bu yıl bin TL! Odun ateşinde 10 saat kaynatılıyor, 1 günde hazırlanan doğal antibiyotik - 9

Dut pekmezi demir açısından zengindir. Demir, vücutta oksijen taşıyan hemoglobin moleküllerinin yapı taşıdır ve demir eksikliği anemisini önlemeye yardımcı olabilir.

Lif bakımından zengin olan dut pekmezi sindirim sistemi sağlığını destekleyebilir, sindirim sürecini düzenleyebilir ve kabızlık gibi sorunların önlenmesine yardımcı olabilir.

Kilosu bu yıl bin TL! Odun ateşinde 10 saat kaynatılıyor, 1 günde hazırlanan doğal antibiyotik - 10


İçerdiği kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi mineraller sayesinde kemik ve diş sağlığının korunmasına katkıda bulunabilir.

İçerdiği doğal şekerler sayesinde enerji seviyelerini artırabilir ve günlük aktiviteler için enerji sağlayabilir.

Kilosu bu yıl bin TL! Odun ateşinde 10 saat kaynatılıyor, 1 günde hazırlanan doğal antibiyotik - 11

Dut pekmezi, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir.

Bazı araştırmalar, dut pekmezinin düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol seviyelerini düşürebileceğini göstermektedir.

Dut pekmezi tüketirken miktarına dikkat etmek önemlidir çünkü yüksek miktarda doğal şeker içerir. Genel olarak, dengeli bir beslenme içinde doğal ve sağlıklı bir tatlandırıcı ve besin kaynağı olarak düşünülebilir.

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