Kilosu bu yıl bin TL! Odun ateşinde 10 saat kaynatılıyor, 1 günde hazırlanan doğal antibiyotik
Ordu'da vatandaşlar dut pekmezi yapımı için kazanların başına geçti. Ağaçlardan örtülere dökülerek toplanan dutlar kazanlarda saatlerce kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor. Hazırlanan pekmezler hem kışlık olarak kullanılıyor, hem de fazla olanlar kilogramı bin liradan satılarak, aile ekonomisine katkı sağlanıyor.
Kendine has kokusu ve lezzetiyle dikkat çeken dut pekmezi, Ordu'da yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Bölgede uzun yıllardır devam eden dut pekmezi geleneği birçok vatandaş tarafından sürdürülüyor.