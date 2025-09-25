Kira artış oranı hesaplama 2025: Ekim konut ve iş yeri kira zam oranı ne zaman belli olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aylık enflasyon verilerini paylaşıyor. TÜFE rakamlarının açıklanması ile konut ve iş yerlerinin kira zam oranları da netleşiyor. Son oranlara göre eylül ayı için kira zam sınırı yüzde 39.62 olarak açıklanmıştı. Mülk sahipleri, TÜFE 12 aylık ortalamaya göre şekillenen kira zam miktarının altında veya buna eşit oranda artış yapabilir. TÜİK Ekim kira zam oranı için beklenen tarih yaklaşıyor.

Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren enflasyon rakamları neticesinde ev ve iş yerlerinin yeni kira zam oranları da belli oluyor. TÜİK rakamlarına göre Eylül ayına kira zam sınırı yüzde 39.62 olmuştu. Kira kontrat süresi ekim ayında dolacak olanlar için kira artış rakamları ne zaman açıklanır?

KİRA ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TÜİK, her ayın 3'ünde enflasyon rakamlarını açıklıyor. Duyurulan TÜFE oranlarına göre ise kira zam miktarı belirleniyor. Ekim kira artış oranının kesinleşeceği rakamlar ise 3 Ekim Cuma günü saat 10:00'da açıklanacak.

Eylül kira zammı: yüzde 39,62
Ağustos kira zammı: yüzde 41,13
Temmuz kira zammı: yüzde 43,23
Haziran kira zammı: yüzde 45,80
Mayıs kira zammı: yüzde 48,73

KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Kira zammı, 12 aylık TÜFE ortalaması dikkate alınarak hesaplanıyor. Mevcut kira 5.000 TL olduğu düşünülürse ve TÜFE oranı da yüzde 20 olduğu durumda, kira artış tutarı 1.000 TL olur. Böylece yeni kira 6 bin TL olarak ödenir. 

5.000*0.20 = 1000 

Toplam = 6.000 TL kira

