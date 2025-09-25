Kira artış oranı hesaplama 2025: Ekim konut ve iş yeri kira zam oranı ne zaman belli olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aylık enflasyon verilerini paylaşıyor. TÜFE rakamlarının açıklanması ile konut ve iş yerlerinin kira zam oranları da netleşiyor. Son oranlara göre eylül ayı için kira zam sınırı yüzde 39.62 olarak açıklanmıştı. Mülk sahipleri, TÜFE 12 aylık ortalamaya göre şekillenen kira zam miktarının altında veya buna eşit oranda artış yapabilir. TÜİK Ekim kira zam oranı için beklenen tarih yaklaşıyor.
Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren enflasyon rakamları neticesinde ev ve iş yerlerinin yeni kira zam oranları da belli oluyor. TÜİK rakamlarına göre Eylül ayına kira zam sınırı yüzde 39.62 olmuştu. Kira kontrat süresi ekim ayında dolacak olanlar için kira artış rakamları ne zaman açıklanır?