Kira artış oranı Mayıs 2025 TÜİK: Bir sonraki kira zam oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren kira artış miktarı belli oluyor. Kira zam oranı, 12 aylık ortalama TÜFE oranına göre belirleniyor. İşte, mayıs kira zam oranı için beklenen tarih...