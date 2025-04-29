Kira artış oranı Mayıs 2025 TÜİK: Bir sonraki kira zam oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Kira zam oranı, her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında kesinleşiyor. Geçtiğimiz ay açıklanan TÜFE oranına göre kira zam miktarı 51,26 olarak duyurulmuştu. Mayıs ayı kira zam oranı ise Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kesinlik kazanacak. Kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren kira artış miktarı belli oluyor. Kira zam oranı, 12 aylık ortalama TÜFE oranına göre belirleniyor. İşte, mayıs kira zam oranı için beklenen tarih...