Kira artış oranı Mayıs 2025 TÜİK: Bir sonraki kira zam oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Kira zam oranı, her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında kesinleşiyor. Geçtiğimiz ay açıklanan TÜFE oranına göre kira zam miktarı 51,26 olarak duyurulmuştu. Mayıs ayı kira zam oranı ise Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kesinlik kazanacak. Kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Kira artış oranı Mayıs 2025 TÜİK: Bir sonraki kira zam oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 1

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren kira artış miktarı belli oluyor. Kira zam oranı, 12 aylık ortalama TÜFE oranına göre belirleniyor. İşte, mayıs kira zam oranı için beklenen tarih...

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Kira artış oranı Mayıs 2025 TÜİK: Bir sonraki kira zam oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 2

2025 MAYIS KİRA ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira zammı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyle belli olacak. Buna göre TÜİK tarafından Nisan ayının enflasyon rakamları 5 Mayıs'ta açıklanacak. Enflasyon rakamları saat 10:00'da duyuruluyor.

Kira artış oranı Mayıs 2025 TÜİK: Bir sonraki kira zam oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 3

Nisan ayı kira zammı üst sınırı 51,26 olarak duyurulmuştu. Her ay bir önceki aya ait enflasyon rakamları açıklanıyor. Nisan ayında açıklanan mart enflasyon oranlarına göre (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,88 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,1, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,5 olarak kayıtlara geçmişti.

Kira artış oranı Mayıs 2025 TÜİK: Bir sonraki kira zam oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 4

Martta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 51,26, yurt içi üretici fiyatları yüzde 35,23 artmıştı.

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