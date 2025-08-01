Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ağustos kira zammı açıklanma tarihi

2025 Ağustos ayı kira artış oranı için geri sayım başladı. Kira sözleşmeleri ağustos ayında yenilenecek olan kiracılar ve ev sahipleri, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı 2025 Haziran ayı enflasyon verilerini merakla bekliyor. Kira artış oranlarının hesaplanmasında, on iki aylık ortalamalara göre belirlenen TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) esas alınıyor. Bu oran, yalnızca konut kiraları için değil, birçok ekonomik kalem üzerinde de belirleyici rol oynuyor.