Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ağustos kira zammı açıklanma tarihi

2025 Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına kısa bir süre kala, gözler ağustos ayı kira artış oranına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak olan enflasyon rakamları, ağustos ayında uygulanacak kira artış oranının da belirleyicisi olacak. Peki, ağustos ayı kira artış oranı hangi tarihte açıklanacak?

Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ağustos kira zammı açıklanma tarihi - 1

2025 Ağustos ayı kira artış oranı için geri sayım başladı. Kira sözleşmeleri ağustos ayında yenilenecek olan kiracılar ve ev sahipleri, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı 2025 Haziran ayı enflasyon verilerini merakla bekliyor. Kira artış oranlarının hesaplanmasında, on iki aylık ortalamalara göre belirlenen TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) esas alınıyor. Bu oran, yalnızca konut kiraları için değil, birçok ekonomik kalem üzerinde de belirleyici rol oynuyor.

EKONOMİ HABERLERİ

Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ağustos kira zammı açıklanma tarihi - 2

KİRA ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Ağustos ayı kira artış oranı ilişkin enflasyon verileri, 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 10.00 TÜİK tarafından açıklanacak.

Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ağustos kira zammı açıklanma tarihi - 3

GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ZAMMI NE OLDU?

TÜİK, geçtiğimiz ay kira artış oranını yüzde 43,23 olarak duyurmuştu. Bu oran, on iki aylık ortalama TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerine göre hesaplanmış ve temmuz ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan milyonlarca kiracı için belirleyici olmuştu. Şimdi ise gözler ağustos ayı kira zammına çevrilmiş durumda.


Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ağustos kira zammı açıklanma tarihi - 4

Ağustos ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan kiracılar ve ev sahipleri, TÜİK tarafından açıklanacak güncel enflasyon verilerini yakından takip ediyor. Bu veriler doğrultusunda belirlenecek olan 2025 Ağustos ayı kira artış oranı, konut kiralarında uygulanabilecek en yüksek zam oranını belirleyecek.


Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ağustos kira zammı açıklanma tarihi - 5

Türkiye İstatistik Kurumu’nun resmi takvimine göre, 2025 Haziran ayına ait enflasyon verileri ve buna bağlı olarak ağustos ayı kira artış oranı, 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacak.

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