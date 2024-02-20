Kira gelir beyannamesi ne zaman ve nasıl verilir? İşte 2024 kira geliri bildirme tarihleri

Geçen yıl konut ve iş yerinden kira geliri elde edenler için beyan dönemi araştırılıyor. Ev sahibi olup kira geliri olan pek çok vatandaş, kira gelir vergisinin nasıl hesaplanacağı ve kira beyannamesinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. İşte, 2024 kira geliri bildirme tarihleri...