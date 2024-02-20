Kira gelir beyannamesi ne zaman ve nasıl verilir? İşte 2024 kira geliri bildirme tarihleri
Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren beyan dönemi için tarih araştırmaları hızlandı. Vatandaşlar internette "www.gib.gov.tr" adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi"ne giriş yapıp hazırlanan beyanları onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verebiliyor. Ayrıca ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesinde de bu işlem yapılabiliyor. Peki, kira gelir beyannamesi ne zaman verilir?
Geçen yıl konut ve iş yerinden kira geliri elde edenler için beyan dönemi araştırılıyor. Ev sahibi olup kira geliri olan pek çok vatandaş, kira gelir vergisinin nasıl hesaplanacağı ve kira beyannamesinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. İşte, 2024 kira geliri bildirme tarihleri...