Kira zam oranında son durum: 2025 Mayıs konut ve iş yeri kira artış oranı kaç oldu? Kira zammı hesaplama
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı kira zam oranını duyurdu. Nisan ayının enflasyon rakamlarını 5 Mayıs Pazartesi günü duyuran TÜİK, bu ay kira kontrat süresi dolan kiracıların yeni dönemde ödeyecekleri kira zam oranı kesinleşti. Peki, Mayıs kira zammı kaç oıldu, kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Ev ve iş yeri kira zam oranları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan enflasyon rakamları Mayıs ayının 5'inde açıklanıyor. TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre değişim oranı dikkate alınarak hesaplanan kira artış oranı konutlar için geçerlidir. Ancak iş yerleri için kira zam miktarı sözleşmede yer alan orana göre yapılıyor. Ev sahipleri ve kiracıların gözü Mayıs enflasyon rakamlarında...