Kira zam oranında son durum: 2025 Mayıs konut ve iş yeri kira artış oranı kaç oldu? Kira zammı hesaplama

MAYIS KİRA ZAM ORANI AÇIKLANDI!

TÜİK tarafından 5 Mayıs günü saat 10:00'da açıklanacak olan enflasyon rakamlarıyla beraber bu ayın kira zam oranları kesinleşti.





TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %48,73 artış olarak gerçekleşti.



TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %51,26 artış olarak gerçekleşti.

Buna göre kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 48.73 oranında zam yapılacak.