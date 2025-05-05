Kira zam oranında son durum: 2025 Mayıs konut ve iş yeri kira artış oranı kaç oldu? Kira zammı hesaplama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı kira zam oranını duyurdu. Nisan ayının enflasyon rakamlarını 5 Mayıs Pazartesi günü duyuran TÜİK, bu ay kira kontrat süresi dolan kiracıların yeni dönemde ödeyecekleri kira zam oranı kesinleşti. Peki, Mayıs kira zammı kaç oıldu, kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Kira zam oranında son durum: 2025 Mayıs konut ve iş yeri kira artış oranı kaç oldu? Kira zammı hesaplama - 1

Ev ve iş yeri kira zam oranları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan enflasyon rakamları Mayıs ayının 5'inde açıklanıyor. TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre değişim oranı dikkate alınarak hesaplanan kira artış oranı konutlar için geçerlidir. Ancak iş yerleri için kira zam miktarı sözleşmede yer alan orana göre yapılıyor. Ev sahipleri ve kiracıların gözü Mayıs enflasyon rakamlarında...

EKONOMİ HABERLERİ

Kira zam oranında son durum: 2025 Mayıs konut ve iş yeri kira artış oranı kaç oldu? Kira zammı hesaplama - 2

MAYIS KİRA ZAM ORANI AÇIKLANDI!

TÜİK tarafından 5 Mayıs günü saat 10:00'da açıklanacak olan enflasyon rakamlarıyla beraber bu ayın kira zam oranları kesinleşti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %48,73 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %51,26 artış olarak gerçekleşti.

Buna göre kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 48.73 oranında zam yapılacak. 

Kira zam oranında son durum: 2025 Mayıs konut ve iş yeri kira artış oranı kaç oldu? Kira zammı hesaplama - 3

NİSAN ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarına göre 12 aylık enflasyon ortalaması dikkate alınarak hesaplanan kirada tavan zam oranı yüzde 51,26 oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %51,26 artış olarak gerçekleşti.

Kira zam oranında son durum: 2025 Mayıs konut ve iş yeri kira artış oranı kaç oldu? Kira zammı hesaplama - 4

KİRA ZAMMI HESAPLAMA

12 aylık TUİK enflasyon verisi elde edilir,
Ardından 12 aylık TÜFE ortalaması hesaplanır,
Kira artış oranı çıkarılır,

Formul: Mevcut kira miktarı x 12 aylık TÜFE ortalaması / 2

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