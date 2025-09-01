Kiracılar ve ev sahiplerinin gözü verilerde: Eylül ayı kira artış oranının belli olacağı tarih

Eylül ayının ilk haftasında gözler enflasyon verilerine çevrildi. Kiracılar ve ev sahiplerinin merakla beklediği Eylül ayı kira artış oranı, açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte netlik kazanacak.

Kiracılar ve ev sahiplerinin gözü verilerde: Eylül ayı kira artış oranının belli olacağı tarih - 1

Kiracılar ve ev sahiplerinin merakla beklediği Eylül ayı kira artış oranı TÜİK verileriyle netlik kazanacak. Açıklanacak oran, milyonlarca kiracı ve ev sahibinin bütçesini doğrudan etkileyecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın başında enflasyon verilerini açıklayarak kira artış oranlarının belirlenmesinde temel ölçütü ortaya koyuyor. Eylül 2025 kira artış oranı, Ağustos ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla netleşecek.

EKONOMİ HABERLERİ

Kiracılar ve ev sahiplerinin gözü verilerde: Eylül ayı kira artış oranının belli olacağı tarih - 2

Hesaplamada, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması esas alınacak ve bu oran hem konut hem de iş yeri kiralarında uygulanabilecek yasal tavan zammı belirleyecek. Böylece milyonlarca kiracı ve ev sahibi, kira sözleşmelerini güncellerken artış oranını resmi verilere göre şekillendirecek.

Kiracılar ve ev sahiplerinin gözü verilerde: Eylül ayı kira artış oranının belli olacağı tarih - 3

EYLÜL AYI KİRA ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül 2025 kira artış oranı 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10:00’da açıklanacak Ağustos ayı enflasyon rakamlarıyla resmiyet kazanacak. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiraları için yasal üst sınırı oluşturacak.

Kiracılar ve ev sahiplerinin gözü verilerde: Eylül ayı kira artış oranının belli olacağı tarih - 4

GEÇTİĞİMİZ AY NE KADAR OLMUŞTU?

ğustos ayında kira artış oranı yüzde 41,13 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, kira kontrat süresi bu ay içerisinde dolan kiracılar, sözleşmelerini yüzde 41,13’lük artış oranı üzerinden yeniledi. Böylece hem konut hem de iş yerlerinde uygulanacak kira bedelleri, belirlenen tavan oran doğrultusunda güncellenmiş oldu.

Kiracılar ve ev sahiplerinin gözü verilerde: Eylül ayı kira artış oranının belli olacağı tarih - 5

KİRA ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

2025 yılında kira zammı oranı, Türk Borçlar Kanunu ve yürürlükteki düzenlemelere göre belirleniyor. Temel kriter, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) her ay açıkladığı TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) 12 aylık ortalaması oluyor. 2022’de getirilen geçici düzenleme ile konut kira artış oranı bir süre için yüzde 25 üst sınırla sınırlandırılmıştı.

Ancak bu uygulamanın 2024’te sona ermesiyle birlikte 2025’te yeniden TÜFE 12 aylık ortalaması geçerli hale geldi. Yani ev sahipleri, kiraya yapacakları zammı açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE oranını aşamayacak şekilde belirleyebiliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER