Kiracılar ve ev sahiplerinin gözü verilerde: Eylül ayı kira artış oranının belli olacağı tarih
Eylül ayının ilk haftasında gözler enflasyon verilerine çevrildi. Kiracılar ve ev sahiplerinin merakla beklediği Eylül ayı kira artış oranı, açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte netlik kazanacak.
Kiracılar ve ev sahiplerinin merakla beklediği Eylül ayı kira artış oranı TÜİK verileriyle netlik kazanacak. Açıklanacak oran, milyonlarca kiracı ve ev sahibinin bütçesini doğrudan etkileyecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın başında enflasyon verilerini açıklayarak kira artış oranlarının belirlenmesinde temel ölçütü ortaya koyuyor. Eylül 2025 kira artış oranı, Ağustos ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla netleşecek.