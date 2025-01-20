''Kırmızı altın'' Gaziantep'ten 50 ülkeye satılıyor: Gurbetçilerin yaşadığı bölgelerde daha popüler

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üretilen ve rengi, lezzeti ve aroması ile öne çıkan kırmızı pul biber, 50 ülkeye ihraç ediliyor. İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen, 2024 yılında 50 ülkeye, 50 milyon dolarlık biber ihracatı gerçekleştirildiğini ifade etti.

''Kırmızı altın'' Gaziantep'ten 50 ülkeye satılıyor: Gurbetçilerin yaşadığı bölgelerde daha popüler - 1

İslahiye’nin önemli tarımsal ürünlerinde olan çiftçilerin ‘kırmızı altın’ olarak adlandırdığı kırmızı biberin 26 bin 500 dönüm alanda ekimi yapılıyor.

NTVPARA HABERLERİ

''Kırmızı altın'' Gaziantep'ten 50 ülkeye satılıyor: Gurbetçilerin yaşadığı bölgelerde daha popüler - 2

Yaz mevsiminde 8 bin kişi istihdam edilerek tarlalarda toplanan biberler, çöpleri temizlenerek kurutulduktan sonra ilçedeki 20 tesiste işlenerek pul bibere dönüştürülüp paketlenerek satışa sunuluyor.

''Kırmızı altın'' Gaziantep'ten 50 ülkeye satılıyor: Gurbetçilerin yaşadığı bölgelerde daha popüler - 3

Mutfakların vazgeçilmez olan pul biberler, Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra 2024 yılında çoğunluğu gurbetçilerin yaşadığı ülkeler olmak üzere 50 ülkeye ihraç edildi.

''Kırmızı altın'' Gaziantep'ten 50 ülkeye satılıyor: Gurbetçilerin yaşadığı bölgelerde daha popüler - 4

İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen, "6 Şubat depreminden sonra el birliğiyle ayağa kalktık. ‘İslahiye biberi’ olarak tescillenen biberimizi Avrupa ve Ortadoğu'da yer alan 50 ülkeye, 50 milyon dolarlık biber ihracatı gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

''Kırmızı altın'' Gaziantep'ten 50 ülkeye satılıyor: Gurbetçilerin yaşadığı bölgelerde daha popüler - 5
''Kırmızı altın'' Gaziantep'ten 50 ülkeye satılıyor: Gurbetçilerin yaşadığı bölgelerde daha popüler - 6
''Kırmızı altın'' Gaziantep'ten 50 ülkeye satılıyor: Gurbetçilerin yaşadığı bölgelerde daha popüler - 7
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