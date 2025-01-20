''Kırmızı altın'' Gaziantep'ten 50 ülkeye satılıyor: Gurbetçilerin yaşadığı bölgelerde daha popüler
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üretilen ve rengi, lezzeti ve aroması ile öne çıkan kırmızı pul biber, 50 ülkeye ihraç ediliyor. İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen, 2024 yılında 50 ülkeye, 50 milyon dolarlık biber ihracatı gerçekleştirildiğini ifade etti.
İslahiye’nin önemli tarımsal ürünlerinde olan çiftçilerin ‘kırmızı altın’ olarak adlandırdığı kırmızı biberin 26 bin 500 dönüm alanda ekimi yapılıyor.