Kış gelince fiyatı cep yakmaya başladı: Artık lüks yemeği oldu
Türkiye'deki birçok mezbahada günlük kesilen küçükbaş hayvanın sakatatları çiğ olarak Adana'ya getiriliyor. Son yıllarda kentte düzenlenen ‘Lezzet Festivali' ise sakatat satışlarını arttırdı. Ancak kış aylarının gelmesiyle sakatat fiyatları cep yakmaya başladı. Adana Kasaplar Çarşısı'nda ciğerin kilogram fiyatı 750 TL, kelle 250 TL, işkembe ve mumbar 50 TL'den satılıyor.
Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, havaların soğumasıyla birlikte sakatat fiyatlarında artış olduğuna dikkat çekerek, “Sakatat daha önce bulunmuyordu fakat şimdi ikliminde soğuk olması nedeniyle fiyatlarda artış var. Ciğerin kilogramı 750, ütülmüş kelle 250, işkembe 50, mumbar 50 TL olarak satılıyor” dedi.