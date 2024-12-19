Kış gelince fiyatı cep yakmaya başladı: Artık lüks yemeği oldu

''SAKATATLAR LÜKS YEMEĞİ OLDU''

İç piyasada hayvan kesiminin fazla olmadığının altını çizen Başkan Yağmur, “Sakatat ithalatımız da olmadığından dolayı ilerleyen günlerde fiyatlarda artış bekliyoruz. Daha önceden şırdan, mumbar, işkembelerin hepsi dökülüyordu. Yaz aylarında 3 taneyi 50 TL'ye veriyorlardı. 5 taneyi 50 TL'ye veriyorlardı. Şu an fazla talep yok. Hem zamdan dolayı bir de artık lüks yemeği oldu sakatatlar. Yani bir işkembenin, mumbarın yapılması ekonomiye büyük bir katkı sağlıyor” diye konuştu.