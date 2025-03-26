Kısa Çalışma Ödeneği bayramdan önce yatacak mı? KÇÖ erken mi yatıyor?

İstihdamı korumak, işçilere destek olmak adına hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği her ay çalışamayan işçiye ödenir. Mart ayı sonu, nisan başı Ramazan Bayramı'nın kutlanması vesilesiyle kısa çalışma ödeneğinin erken hesaplara geçmesi söz konusu oldu. İşte, kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) için tarih...