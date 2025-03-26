Kısa Çalışma Ödeneği bayramdan önce yatacak mı? KÇÖ erken mi yatıyor?
Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) nisan ayı ödemelerine ilişkin beklenen haber geldi! Bir süre çalışamayan işçilere kısa çalışma ödeneği sağlanıyor. Aylık olarak çalışamayan işçinin hesabına yatırılır. İşçilerin gözü Ramazan Bayramı dolayısıyla kısa çalışma ödeneğindeydi! Peki, kısa çalışma ödeneği bayramdan önce yatıyor mu?
İstihdamı korumak, işçilere destek olmak adına hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği her ay çalışamayan işçiye ödenir. Mart ayı sonu, nisan başı Ramazan Bayramı'nın kutlanması vesilesiyle kısa çalışma ödeneğinin erken hesaplara geçmesi söz konusu oldu. İşte, kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) için tarih...