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Kısa Çalışma Ödeneği bayramdan önce yatacak mı? KÇÖ erken mi yatıyor?

Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) nisan ayı ödemelerine ilişkin beklenen haber geldi! Bir süre çalışamayan işçilere kısa çalışma ödeneği sağlanıyor. Aylık olarak çalışamayan işçinin hesabına yatırılır. İşçilerin gözü Ramazan Bayramı dolayısıyla kısa çalışma ödeneğindeydi! Peki, kısa çalışma ödeneği bayramdan önce yatıyor mu?

Kısa Çalışma Ödeneği bayramdan önce yatacak mı? KÇÖ erken mi yatıyor? - 1

İstihdamı korumak, işçilere destek olmak adına hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği her ay çalışamayan işçiye ödenir. Mart ayı sonu, nisan başı Ramazan Bayramı'nın kutlanması vesilesiyle kısa çalışma ödeneğinin erken hesaplara geçmesi söz konusu oldu. İşte, kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) için tarih...

EKONOMİ HABERLERİ

Kısa Çalışma Ödeneği bayramdan önce yatacak mı? KÇÖ erken mi yatıyor? - 2

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Çalışanın işten çıkarılmasının önüne geçmek, istihdamı korumak için sağlanan kısa çalışma ödeneği nisan ayı için erken hesaplara geçecek. Ödemeden faydalananlar 28 Mart tarihinde bankadan veya PTT'den ücretlerini tahsil edebilecek.

Kısa Çalışma Ödeneği bayramdan önce yatacak mı? KÇÖ erken mi yatıyor? - 3

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

İşçinin çalışamadağı dönem için sağlanıyor. Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları gözönünde bulundurularak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık brüt asgari ücret tutarının % 150’sini geçmez.

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